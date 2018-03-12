Российский футболист убил себя рядом с домом невесты
По данным расследования, на теле погибшего нет следов насилия или признаков криминальной смерти, передает портал Ura.ru. Сообщается, что Томилин сам свел счеты с жизнью.
"После конфликта он покурил, потом поцеловал свою девушку и ушел якобы домой. Подруга легла спать, а проснувшись утром, зашла в дровяник и обнаружила там тело юноши", – сообщил руководитель футбольной команды "Парма" Алексей Черемных. Футбольный клуб пообещал помочь семье умершего с похоронами.
Случаи суицида среди звезд отечественного и мирового футбола не являются редкостью. Так, в 2014 году наложил на себя руки известный по выступлениям за волгоградский "Ротор" в 1990-х годах Михаил Потыльчак. По завершении карьеры спортсмен решил открыть собственный бизнес вместе с друзьями и взял несколько больших кредитов. Однако дело не пошло, и вскоре Потыльчак начал играть на тотализаторе, что еще более усугубило его финансовое положение, а позже заставило покончить жизнь самоубийством.
Не всегда могут справиться с трудностями и невозмутимые на первый взгляд представители судейского корпуса. Один из самых известных российских арбитров нулевых Альмир Каюмов в 2009-м заставил понервничать футбольных болельщиков, попытавшись наложить на себя руки в своей квартире, после чего был доставлен в психоневрологическую больницу. Спустя четыре года объявили о смерти судьи. Следствие установило, что Каюмов убил себя у поля, где должен был инспектировать матч между "Днепром" и "Знаменем Труда".
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