Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
Недвижимость досталась жертве аферы в наследство. Узнавшие об этом черные риэлторы предложили ему заработать на фиктивной продаже квартир. Хозяину пообещали три миллиона рублей и возвращение квартир в собственность через полгода.
Инвалид согласился и поехал с новыми приятелями в Питер, где якобы находились деньги. По дороге мошенники сбежали, бросив парня без денег и документов погибать на улице. Четыре месяца мужчина скитался по улицам незнакомого города, сообщает 35media. ru.
Злоключения бедняги закончилось, когда соседи обратили внимание на то, что любимая кошка парня почему-то оказалась на улице. Аферисты просто выбросили ее в подъезд. Зная, что ее хозяин никогда бы так не поступил со своим питомцем, соседи обратились в полицию.
Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", однако сейчас оно переквалифицировано в дело о мошенничестве. Мужчина найден и доставлен обратно в Вологду. Сможет ли он вернуть себе квартиры, проданные ничего не ведавшим добросовестным покупателям, будет решаться в суде.
Случаи, когда домашние питомцы выручают из беды людей, не редкость. Как писали Dni.Ru, в феврале этого года кошка спасла своего хозяина от смерти. В частном доме в селе Виловатово Горномарийского района Республики Марий Эл произошел пожар. Когда огонь начал распространяться по дому, молодой человек спал. Кошка запрыгнула на него и громким мяуканьем разбудила. В итоге ему удалось выбраться из охваченного пламенем дома через окно. Сообщается, что само строение серьезно пострадало от огня.
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