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Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"

Фото: Dni.Ru
В Иркутской области сотрудник Росгравдии застрелил напарника, а житель Ростовской области до смерти забил десятимесячного сына. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.   
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В Нижнем Новгороде полиция проведет проверку по факту обнаружения НЛО над аэропортом "Стригино", пишет NewsNN. В Telegram-канале "Опер пишет" был опубликован рапорт о получении сообщения об инциденте. В нем говорится о том, что 20 марта в 23:03 в полицию поступил звонок с заявлением о том, что над аэропортом "летят три НЛО в сторону леса на западной стороне".

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В Иркутской области сотрудник охранной организации, которое подчиняется Росгвардии, застрелил напарника, передает Newizv.ru. Оба сотрудника ведомства в момент инцидента находились на рабочем месте. Между ними произошел конфликт, после чего один из них применил оружие. Мужчина попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Жителя Ростовской области задержали за убийство десятимесячного сына, сообщает RostovGazeta. По мнению следствия, в марте 32-летний пьяный подозреваемый избил своего ребенка, от чего тот скончался. Сейчас решается вопрос об аресте изверга. По факту произошедшего завели уголовное дело. Теперь фигуранту грозит пожизненное заключение.

В Казани директора турфирмы осудили за хищение пяти миллионов рублей за путевки, передает Inkazan.ru. Бизнес-леди признали виновной в мошенничестве. 29-летняя женщина заключила договоры с 29 путешественниками. Однако деньги туроператорам на бронирование путевок она не перечисляла, а присваивала себе. Затем аферистка отказывалась вернуть обманутым клиентам деньги за путевку, всячески избегая контактов с ними. Предпринимательницу приговорили к трем годам лишения свободы. Также она обязано вернуть деньги потерпевшим.

Тюменец-пироман поджег квартиру своей матери, пишет Nashgorod.ru. По данным следствия, после сделанного 36-летний мужчина сообщил о возгорании в полицию. Пожарным удалось ликвидировать пожар, но имущество успело пострадать. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 400 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело.

Фото: GLOBAL LOOK press

В одной из омских школ 11-летнему мальчику рассекла голову упавшая с потолка штукатурка, передает "Город55". Возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В июле 2015 года школа была сдана в эксплуатацию после строительства, гарантийный срок подрядчик установил пять лет. B феврале 2017 года администрация учебного заведения выявила дефекты ремонта и составила соответствующий акт, направив документ генподрядчику. Но строительная компания ремонт так и не произвела, что, по мнению следствия, могло послужить причиной травмы ребенка.

Автоледи сбила ребенка в Ижевске, сообщает Udm-info.ru. Затем женщина на Infiniti наехала на стоящий Hyundai, в котором находился 36-летний водитель. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сейчас устанавливаются данные о ребенке. Как отметили в Госавтоинспекции, на вид мальчику около семи лет.

Бомж, подростки и 14-летние цыгане из Кушвы грабили тагильчан на улицах, передает Tagilcity.ru. Задержаны подозреваемые в пяти преступлениях, совершенных с начала этого года. Так, по трем случаям был установлен один подозреваемый, который открыто похищал сумки у женщин – 27-летний бездомный. Еще два преступления произошли в начале марта. Двое неизвестных вырвали сумку у 45-летней женщины, а у 16-летнего подростка отобрали сотовый телефон. По подозрению в нападении на женщину задержали двоих 14-летних цыган, которых полицейские вернули в табор. Подростка, как оказалось, ограбил его ровесник.

Кадр youtube.com

По информации портала Novostivolgograda.ru, в городе Дубовке Волгоградской области почтальон, разносившая пенсии, дала отпор грабителю с битой. Женщина стала звать на помощь и отбиваться, крепко удерживая сумку. Не добившись своей цели, преступник сбежал. Сейчас полиция ведет его розыск. Пострадавшую почтальона с травмами госпитализировали.

В Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей, сообщает Mkset.ru. Инцидент произошел в прошлом году. Врач "скорой помощи" приехал в дом по вызову, где на него набросился пес, который гулял без намордника. Октябрьский районный суд города встал в сторону пострадавшего.

Автор: Людмила Фоканова22 марта 2018, 20:50

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