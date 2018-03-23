Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах

Депутаты нижней палаты парламента будут работать по новому графику. Соответствующий проект постановления был принят Госдумой 23 марта. Со следующей недели пленарные заседания будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Их продолжительность останется прежней.

В связи с изменениями в графике заседания думского Совета переносятся на понедельник (14:00) и среду (10:00), а заседания комитетов, комиссий и фракций будут проходить в понедельник, среду и пятницу. Стоит отметить, что пленарное заседание в четверг будет завершаться в то же время, что и пятничное – в 15:00.

Сдвигается и время выступлений представителей фракций нижней палаты по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Они будут проходить не в 12:30, как прежде, а перед обсуждением проекта порядка пленарного заседания, то есть в самом его начале.

Госдума выстраивает более напряженную работу и соответствующий график, подчеркнул председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "У нас цель одна – дать возможность депутатам в еженедельном формате встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу решаем", – сказал законодатель. Корректировки в думском графике необходимы в связи с большим запросом на работу в регионах, отметил спикер.





О принятых депутатами изменениях рассказала глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. По ее словам, такой подход позволит более оперативно подключаться к решению актуальных вопросов в субъектах Федерации.

Законодатель подчеркнула, что изменения вносятся по предложению всех парламентских фракций. "И причина здесь одна – для того чтобы увеличить время и возможности работы депутатов с избирателями у себя в регионах", – пояснила Савастьянова. По ее словам, ничто не может заменить ценность живого диалога и общения с людьми на местах.

Напомним, работа с избирателями в субъектах Федерации – одно из приоритетных направлений деятельности Госдумы седьмого созыва.

На важность региональной повестки коллегам-парламентариям неоднократно указывал спикер Вячеслав Володин. Он отмечал важность выстраивания коммуникаций с избирателями в субъектах.

Специально для того, чтобы пораньше уезжать в регионы и, соответственно, иметь больше времени на общение с местными жителями, нижняя палата парламента в сентябре прошлого года сократила время перерывов. Благодаря этому депутаты получили возможность отправляться в субъекты Федерации в пятницу, после завершения пленарного заседания (15:00).

Председатель нижней палаты регулярно посещает родную Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Спикер помогает решить актуальные местные вопросы. Помимо прочего, удалось сдвинуть с мертвой точки проблему обманутых дольщиков.