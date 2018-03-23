Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом

В Ивановской области на голову третьекласснице упал кирпич с крыши школы, а в Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии под Псковом и легковым автомобилем пострадал 21 человек, все госпитализированы, пишет NewsNN. Среди них десять детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Минск – Санкт-Петербург, находилось 50 пассажиров. Еще двое находились в легковушке.

В Иркутской области мэр Боханского района Сергей Середкин увеличил себе зарплату до 792 тысяч рублей, передает Newizv.ru. А председатель районной думы Людмила Позднякова – до 385 тысяч. Такие суммы они назначили себе собственными распоряжениями, без вынесения вопроса на рассмотрение депутатов, что является нарушением закона. Прокуратура установила, что такие выплаты чиновники получали с 2013-й по 2015 год. Уголовные дела не возбуждались, а производство прекращено в связи с добровольным возвращением средств.

Жителей Ростова возмутила публикация в соцсетях о том, что на улице неизвестный потерял надгробие, сообщает RostovGazeta. Автор поста написал, что оно не должно лежать на земле, как мусор. Также приложено фото, на котором видно, что надгробие находится на земле. На нем сообщается о смерти Анны Галаховой в 1997 году в возрасте 21 года. Фолловеры негативно отнеслись к написанному. Они предположили, что в этой зоне авто насмерть сбило девушку, поэтому и появилось надгробие.

В Алькеевском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека, передает Inkazan.ru. Сообщение спасателям поступило в 23 марта 08:20. Горел дом в селе Каракули на улице Западная. Огонь ликвидировали в 10:48. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тела мужчины 1958 года рождения и женщины 1956 года рождения.

В городе Шуе Ивановской области кирпич упал на голову третьекласснице с крыши здания школы, пишет Nashgorod.ru. Девочка госпитализирована. На данный момент ее состояние стабильно. Областное управление Следственного комитета России начало проверку по факту происшествия. По имеющейся информации, несколько лет назад в школе был проведен ремонт. Здание на момент ЧП находилось в удовлетворительном состоянии.

В Ленинском административном округе Омска мужчина обнаружил мертвого двухмесячного младенца рядом со спящей женой, передает "Город55". Мать взяла малыша покормить, после чего уснула с ним рядом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, причиной кончины стала внезапная младенческая смерть (непредвиденная остановка дыхания у внешне здорового ребенка первого года жизни – прим. ред.), сообщил СМИ главный врач станции скорой помощи Максим Стуканов.

В Ижевске осудили 21-летнего парня, который угонял машины, чтобы съездить за пивом, сообщает Udm-info.ru. Последний случай произошел в ночь с 10 на 11 февраля. К обвиняемому и его сожительнице в гости приехал знакомый. Компания до поздней ночи распивала алкоголь, после чего все, кроме злоумышленника, легли спать. Парень взял из куртки гостя ключи и без его разрешения решил прокатиться за пивом. Его задержали полицейские. Об угоне владелец автомобиля узнал только утром. Любитель пенного напитка проведет в колонии поселения год и месяц.

В ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил пострадала 13-летняя девочка, передает Tagilcity.ru. Она получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Авария произошла вечером 22 марта: автомобиль Hyundai Accent, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не сохранил дистанцию и врезался в ВАЗ-2106, который стоял на проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.

По информации портала Novostivolgograda.ru, гостям закусочной на трассе Москва-Волгоград подавали сомнительные блюда. Региональное управление Роспотребнадзора на два месяца приостановило деятельность закусочной в Новоаннинском районе. За это время владельцы должны устранить нарушения, обнаруженные проверяющими в ходе инспекции. А их оказалось немало. Вопросы вызвала вода, используемая для приготовления пищи, мясо и мясные полуфабрикаты – на них в кафе не нашлось сопроводительных документов.

В Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи в праздники, сообщает Mkset.ru. Вопиющая ситуация произошла в Республиканском перинатальном центре. Юлия Денисова почти три месяца лечится от осложнений после кесарева сечения, небрежно сделанного врачами медучреждения в канун Нового года. Женщина не собирается спускать на тормозах "свое дело", она получила консультацию у адвоката и будет обращаться в прокуратуру и суд, как только позволит самочувствие.