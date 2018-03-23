Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом

Актер Добронравов перенес инсульт Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
16:55
Совет на выходные
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
У Натальи Фриске родились малыши
Регионы

Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом

Фото: GLOBAL LOOK press
В Ивановской области на голову третьекласснице упал кирпич с крыши школы, а в Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.    
прочитано 428 раз

В ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии под Псковом и легковым автомобилем пострадал 21 человек, все госпитализированы, пишет NewsNN. Среди них десять детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Минск – Санкт-Петербург, находилось 50 пассажиров. Еще двое находились в легковушке.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"

Безумные регионы: в Ростове упавшая от ветра ветка убила девушку

Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка

В Иркутской области мэр Боханского района Сергей Середкин увеличил себе зарплату до 792 тысяч рублей, передает Newizv.ru. А председатель районной думы Людмила Позднякова – до 385 тысяч. Такие суммы они назначили себе собственными распоряжениями, без вынесения вопроса на рассмотрение депутатов, что является нарушением закона. Прокуратура установила, что такие выплаты чиновники получали с 2013-й по 2015 год. Уголовные дела не возбуждались, а производство прекращено в связи с добровольным возвращением средств.

Жителей Ростова возмутила публикация в соцсетях о том, что на улице неизвестный потерял надгробие, сообщает RostovGazeta. Автор поста написал, что оно не должно лежать на земле, как мусор. Также приложено фото, на котором видно, что надгробие находится на земле. На нем сообщается о смерти Анны Галаховой в 1997 году в возрасте 21 года. Фолловеры негативно отнеслись к написанному. Они предположили, что в этой зоне авто насмерть сбило девушку, поэтому и появилось надгробие.

В Алькеевском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека, передает Inkazan.ru. Сообщение спасателям поступило в 23 марта 08:20. Горел дом в селе Каракули на улице Западная. Огонь ликвидировали в 10:48. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тела мужчины 1958 года рождения и женщины 1956 года рождения.

В городе Шуе Ивановской области кирпич упал на голову третьекласснице с крыши здания школы, пишет Nashgorod.ru. Девочка госпитализирована. На данный момент ее состояние стабильно. Областное управление Следственного комитета России начало проверку по факту происшествия. По имеющейся информации, несколько лет назад в школе был проведен ремонт. Здание на момент ЧП находилось в удовлетворительном состоянии.

Фото: pixabay.com

В Ленинском административном округе Омска мужчина обнаружил мертвого двухмесячного младенца рядом со спящей женой, передает "Город55". Мать взяла малыша покормить, после чего уснула с ним рядом. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Предварительно, причиной кончины стала внезапная младенческая смерть (непредвиденная остановка дыхания у внешне здорового ребенка первого года жизни – прим. ред.), сообщил СМИ главный врач станции скорой помощи Максим Стуканов.

В Ижевске осудили 21-летнего парня, который угонял машины, чтобы съездить за пивом, сообщает Udm-info.ru. Последний случай произошел в ночь с 10 на 11 февраля. К обвиняемому и его сожительнице в гости приехал знакомый. Компания до поздней ночи распивала алкоголь, после чего все, кроме злоумышленника, легли спать. Парень взял из куртки гостя ключи и без его разрешения решил прокатиться за пивом. Его задержали полицейские. Об угоне владелец автомобиля узнал только утром. Любитель пенного напитка проведет в колонии поселения год и месяц.

В ДТП на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил пострадала 13-летняя девочка, передает Tagilcity.ru. Она получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Авария произошла вечером 22 марта: автомобиль Hyundai Accent, двигаясь в сторону Екатеринбурга, не сохранил дистанцию и врезался в ВАЗ-2106, который стоял на проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.

По информации портала Novostivolgograda.ru, гостям закусочной на трассе Москва-Волгоград подавали сомнительные блюда. Региональное управление Роспотребнадзора на два месяца приостановило деятельность закусочной в Новоаннинском районе. За это время владельцы должны устранить нарушения, обнаруженные проверяющими в ходе инспекции. А их оказалось немало. Вопросы вызвала вода, используемая для приготовления пищи, мясо и мясные полуфабрикаты – на них в кафе не нашлось сопроводительных документов.

Кадр youtube.com

В Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи в праздники, сообщает Mkset.ru. Вопиющая ситуация произошла в Республиканском перинатальном центре. Юлия Денисова почти три месяца лечится от осложнений после кесарева сечения, небрежно сделанного врачами медучреждения в канун Нового года. Женщина не собирается спускать на тормозах "свое дело", она получила консультацию у адвоката и будет обращаться в прокуратуру и суд, как только позволит самочувствие.

Автор: Людмила Фоканова23 марта 2018, 16:54

комментарии

Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

У Натальи Фриске родились малыши

Экс-солистка "Блестящих" поделилась с поклонниками радостной новостью
Шоу-бизнес

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Ушлая пианистка осталась без квартиры
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Шоу-бизнес

Взрослый внук Ротару произвел фурор

Певица показала редкое фото Анатолия

Гороскоп

Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru