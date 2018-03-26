Российский миллиардер оценил жизни кемеровских детей в 3 миллиона

Миллиардер Денис Штенгелов, которому принадлежит холдинг "КДВ Групп", заявил, что работает с органами власти по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Предприниматель не подтвердил и не опроверг свою причастность к работе компании, но, по некоторым данным, пообещал выплатить компенсацию.



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