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В сгоревшем ТЦ в Кемерово не нашли ни одного огнетушителя

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Сотрудник торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где в пожаре погибли десятки людей, сообщил шокирующие сведения. По его словам, в молле не соблюдались элементарные требования пожарной безопасности.

Продолжение: Ты можешь быть следующим: российские ТЦ признали смертельно опасными

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Работник ТЦ рассказал, что эвакуационными выходами никто никогда не пользовался. Они были закрыты даже во время тренировочных сигналов тревоги – все покидали здание через центральный вход.

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"Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации также не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно", – цитирует слова очевидца Lenta.ru. Сотрудник "Зимней вишни" недоумевает, почему она не сработала 25 марта.

Отметим, это не единственное нарушение, допущенное сотрудниками сгоревшего торгового центра. Ранее сообщалось об охраннике, который выключил систему оповещения о пожаре в день трагедии. Известно и том, что сотрудники охранной службы работали в молле без лицензий.

В свою очередь Павел Люлин, специалист в области управления торговыми центрами и эксплуатации недвижимости рассказал, что при строительстве таких ТЦ, как "Зимняя вишня", используются материалы, которые могут представлять опасность в случае горения. "Однако они применяются с расчетом на то, что будет работать система пожаротушения, которая компенсирует возможный вред. Согласно законодательству, каждый материал, используемый при строительстве, должен иметь сертификат пожарной безопасности. Но на практике такие сертификаты есть не у всех застройщиков", – приводит слова эксперта журнал "Такие дела".

Публикация от Любовь (@lutsenko_lyubov)

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.

Автор: Валерия Нарская26 марта 2018, 21:52
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