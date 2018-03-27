Охранник объяснил роковое отключение сирены перед трагедией
"Когда у нас самопроизвольно срабатывала сигнализация, такое бывает, мы не могли ее выключить – вызывали системщика. Мы постоянно докладывали руководству, в частности Богдановой и Соболеву (вероятно, имеются в виду директор детского развлекательного центра "Круча" Юлия Богданова и технический директор ТЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев. – Прим. ред.), что имеются нарушения в торговом центре", – цитирует охранника Telegram-канал Mash.
По его словам, некоторые гидранты в здании не работали, другие протекали, а эвакуационные выходы были завалены хламом. "Стройматериалы какие-то, черные мешки с мусором. Мы обо всем этом говорили – нас не слушали и не реагировали. Донесения в журнале дежурств не читали", – заявил Антюшин.
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз, отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагом
возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже.
По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или
применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной, передает "Интерфакс".
Напомним, что пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них - дети. Среди возможных причин рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово, где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
Путин также навестил пострадавших в одной из городских больниц. В частности, он проведал молодого человека, который выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от огненной стихии. "Когда смотришь на количество погибших, на количество детей – не плакать, а реветь хочется", – цитирует главу государства Telegram-канал LifeShot.
Разгневанные местные жители собрались на митинг
Певица уже не может скрывать беременность
Администрация региона опровергла сообщения об отставке губернатора
Телеведущая призналась, что она строгая мать