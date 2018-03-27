Чиновник обвинил в пиаре потерявшего в пожаре жену и троих детей Игоря Вострикова
Лаконичные ответы вице-губернатора Сергея Цивилева не устроили кемеровчан, собравшихся на стихийную акцию после трагедии в "Зимней вишне". Митингующие требовали присутствия губернатора.
Разговор с чиновником приобрел неожиданный оборот, когда на трибуну поднялся Игорь Востриков. Кемеровчанин потерял в пожаре троих детей, жену и сестру. "К народу относятся как к скоту!" – не сдержал эмоций Востриков.
Реакция вице-губернатора удивила собравшихся. "Молодой человек, Вы что, попиариться на горе хотите?" – спросил мужчину Цивилев. Ранее горожане потребовали отставки властей региона, пишет "Газета.ru".
Мы напоминаем, что это фото Игоря Вострикова, уже использованное многими изданиями, было сделано корреспондентом "Говорит Москва" сегодня на митинге в Кемерове pic.twitter.com/86GiKZ5Goa— #говоритмосква (@govoritmsk) 27 марта 2018 г.
Позже Востриков заверил журналистов, что людей можно было вызволить из огненного плена. "Лена звонила оттуда, кричала: "Спасите, помогите, нас заперли!" Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу – минуты через три. Поднялась на четвертый этаж, умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр, но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери – там все спаслись", – рассказал он.
Житель Кемерово потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алену. Они оказались в кинозале, двери которого по неизвестной причине были заблокированы снаружи.
Потерял семью и 11-летний Сережа. Мальчик выпрыгнул из окна четвертого этажа, а его родители не спаслись. Сережа находится в реанимации с многочисленными переломами, он введен в состояние искусственной комы, напоминает Life.ru.
Напомним, что 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался пожар на четвертом этаже, где располагались кинозалы, аттракционы и игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.
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