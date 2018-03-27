Семьи жертв заявили о 85 пропавших без вести после пожара
Родные погибших собираются передать собранные данные в полицию. Информацию члены инициативной группы получали по электронной почте и эсэмэс. По последним данным, предположительно пропали без вести 85 человек.
"Данные получены лично, по почте и эсэмэс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести – дети, средний возраст – 10-13 лет", – заявил журналистам один из активистов.
Огонь охватил ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы- в воскресенье там было много детей. Подтверждена гибель 64 человек, еще 15 госпитализированы.
Жители Кемерова 27 марта вышли на стихийный митинг. Они требуют тщательного расследования всех обстоятельств трагедии и отставки руководства области, передает "Интерфакс".
По версии следствия, в "Зимней вишне" во время возгорания была отключена сигнализация. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по итогам процессуальных и судебных экспертиз, отметила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Между тем глава ведомства Александр Бастрыкин назвал очагом возгорания детскую игровую площадку на четвертом этаже. По его словам, было или самовозгорание из-за плохой проводки, или применение открытого огня. Вторая версия считается менее вероятной.
#Кемерово: Совещание о ликвидации последствий пожара https://t.co/p2AD4dJBL5 pic.twitter.com/cwgjJ6boJx— Президент России (@KremlinRussia) 27 марта 2018 г.
Президент России Владимир Путин 27 марта прилетел в Кемерово, где возложил цветы к сгоревшему торговому центру. Позже он провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Заседание началось с минуты молчания, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.
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