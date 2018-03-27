Тулеев не решился выйти к людям в Кемерово

В Кемерово продолжается стихийный митинг жителей, требующих отставки властей региона. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не вышел к собравшимся.

По словам очевидцев, глава региона утром 27 марта уехал в сторону Кемеровского района, где у него дом, передает VSE42.Ru. Жители, не пообщавшиеся с Тулеевым, на волне возмущение снесли ограждения на площади Советов, которые выставили полицейские.

Стоит отметить, что негатив, обращенный на главу Кемеровской области, может распространиться и на его ближайшее окружение. В частности, на вставшего ранее на колени вице-губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. "Мне куда интереснее судьба Цивилева, который сегодня принимает удар на митинге и которого прочат в преемники Тулееву. Очень похоже, что то решение, которое предполагалось еще до выборов, о замене Тулеева на Цивилева, может не состояться. Цивилев наделал целый ряд ошибок, которых кемеровчане могут не простить", – цитирует главу Политической экспертной группы Константина Калачева НСН.

Эксперт рассказал, как трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" отразится на карьере главы МЧС Владимира Пучкова и кемеровских чиновников. "В отличие от своего предшественника, Пучков не самый популярный министр в стране. И могут быть определенные претензии, связанные с деятельностью подразделений МЧС в регионах. Многое зависит от того, есть ли варианты замены… Ситуация неоднозначная", – отметил он.

Ранее Аман Тулеев назвал участников митинга в Кемерово "бузотерами". Глава региона извинился за пожар в ТЦ перед президентом Владимиром Путиным, а не перед родными жертв трагедии. "Человек 200 там… Это вообще не родственники погибших. Это вообще вот те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим: "Нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы", – заявил глава региона.

Митингующие на площади Советов кемеровчане требуют, чтобы глава Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку. Между тем в соцсетях жители предлагают собраться на площади в центре города с белыми шарами и свечами. Автомобилистов просят поддержать участников звуковым сигналом.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 28 марта в нашей стране объявлен национальный траур по жертвам трагедии. По последним данным, в результате пожара, случившегося в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.