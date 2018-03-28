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Остался только пепел: почему не найдены все жертвы пожара в Кемерово

Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Kyselev
Представители инициативной группы родственников погибших в "Зимней вишне" объяснили разницу в данных о числе жертв. По их словам, некоторые тела превратились в пепел.

Продолжение: "Я никогда не видел столько детских трупов": жуткий рассказ спасателя из Кемерово
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Противоречивая информация о числе погибших при пожаре в кемеровском торговом центре вызвала возмущение жителей города. Была создана инициативная группа, которая вместе с замгубернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым вела подсчет жертв и пострадавших.

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Активисты с чиновником сравнили официальный и неофициальный списки. Обнаруженному расхождению нашлось страшное объяснение. "Сравнили официальный список и список, составленный на площади. Получилось 64 по официальному плюс 14. Так как длительное время в здании ТЦ была очень высокая температура, многие тела превратились практически в пепел. Сейчас их собираются отправить на экспертизу в Москву", – заявила жительница Кемерово порталу VSE42.Ru.

Тем временем выяснилось, кто стоит за ложными сообщениями о нескольких сотнях погибших. Как писали Dni.Ru, информацию распространил украинский пранкер. Евгений Вольнов 25 марта опубликовал на своем YouТube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.

Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 жертв, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов". 

Сотрудники были шокированы. Они отметили, что, по их данным, число жертв не превышает 70, передает РИА Новости. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела в морг еще не поступали. При этом Вольнов привел ложные причины, согласно которым количество погибших могло увеличиться.

По последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" признаны 64 человека. Активисты заявляли, что еще около 80 человек – в списках пропавших без вести. Возможными причинами ЧП следователи называют неполадки в электросети или поджог.

Прибывший в Кемерово накануне президент России Владимир Путин назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Глава государства заверил жителей Кемерово, что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание – невзирая на статус.

Автор: Андрей Евлампиев28 марта 2018, 09:07

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