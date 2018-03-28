Остался только пепел: почему не найдены все жертвы пожара в Кемерово

Представители инициативной группы родственников погибших в "Зимней вишне" объяснили разницу в данных о числе жертв. По их словам, некоторые тела превратились в пепел.

Продолжение: "Я никогда не видел столько детских трупов": жуткий рассказ спасателя из Кемерово

Противоречивая информация о числе погибших при пожаре в кемеровском торговом центре вызвала возмущение жителей города. Была создана инициативная группа, которая вместе с замгубернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым вела подсчет жертв и пострадавших.

Активисты с чиновником сравнили официальный и неофициальный списки. Обнаруженному расхождению нашлось страшное объяснение. "Сравнили официальный список и список, составленный на площади. Получилось 64 по официальному плюс 14. Так как длительное время в здании ТЦ была очень высокая температура, многие тела превратились практически в пепел. Сейчас их собираются отправить на экспертизу в Москву", – заявила жительница Кемерово порталу VSE42.Ru.

Тем временем выяснилось, кто стоит за ложными сообщениями о нескольких сотнях погибших. Как писали Dni.Ru, информацию распространил украинский пранкер. Евгений Вольнов 25 марта опубликовал на своем YouТube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.

Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 жертв, он заявил, что скоро к ним подвезут "более 300 трупов".

Прошу укропранкера Евгения Вольного, сделавшего на ютюбе фейки о количестве погибших в #Кемерово, принять проклятия в связи с трагедией. Я сожалею, что словом «мразь» не выразить возникшие чувства. Будь ты проклят, животное — ОлдБой ���� (@OldBoy_777) 27 марта 2018 г.

Сотрудники были шокированы. Они отметили, что, по их данным, число жертв не превышает 70, передает РИА Новости. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела в морг еще не поступали. При этом Вольнов привел ложные причины, согласно которым количество погибших могло увеличиться.

По последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" признаны 64 человека. Активисты заявляли, что еще около 80 человек – в списках пропавших без вести. Возможными причинами ЧП следователи называют неполадки в электросети или поджог.

Прибывший в Кемерово накануне президент России Владимир Путин назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Глава государства заверил жителей Кемерово, что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание – невзирая на статус.