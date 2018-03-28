Главный свидетель назвал поджигателя ТЦ в Кемерово
Евгений, проходящий по делу о пожаре в Кемерово в качестве главного свидетеля, устраивал детский квест, когда заметил парня лет 12 – он пытался поджечь аттракцион. Мужчина сообщил, что это была не первая попытка, при этом хулиган сам чуть не угорел в дыму.
Когда вспыхнуло пламя, аниматор не растерялся и достал сумку с противогазами (они были нужны для игры), которые оказались как нельзя кстати. Раздав средства защиты от дыма ребятам, он принялся выводить детей из здания – удалось спасти 20 человек, передает MK.ru.
На опубликованном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствует важнейший для расследования фрагмент – целых четыре минуты записи. По некоторым данным, они были вырезаны источниками. Предполагается, что именно на той части ролика запечатлен поджигатель.
Ранее в суде решался вопрос о мере пресечения для подозреваемых по делу о пожаре в "Зимней вишне". Гендиректор торгового центра Надежда Судденок обвинила подростков, которые вели себя неадекватно и обчищали посетителей аттракционов. Она назвала случившееся поджогом.
Если возгорание произошло по злому умыслу, ответственность со взрослых не снимается. Речь идет о хозяине "Зимней вишни" и сотрудниках ТЦ, которые не соблюли технику безопасности, заперли двери кинотеатра и попросту сбежали, бросив детей на произвол судьбы.
Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами.
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