В МЧС установили точную причину пожара в "Зимней вишне"

Основная версия трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" – поджог. Эксперты установили, что пожар начался в детском "сухом" бассейне, откуда огонь стремительно распространился по зданию.

Ужасную картину трагедии в "Зимней вишне" восстановили специалисты пожарной лаборатории МЧС. Эксперты уверены: все началось с "сухого" бассейна, который кто-то поджег. Огонь перекинулся на свисавшую с потолка сетку и стал быстро распространяться по ней наверх.

Следом вспыхнула стенка для скалолазания. Пылающие куски дерматиновой обшивки разлетались во все стороны, разнося огонь. Загорелись натянутые под потолком веревки: перегорая, они падали и поджигали все новые участки стен и пола.

Мягкий пол вопреки всем требованиям был собран из горючих материалов. Пламя по нему распространялось стремительно. Вентиляция – не в пример системе пожаротушения – работала исправно. Однако она довершила "черное дело", разогнав ядовитый дым по всем помещениям.

В какой-то момент огонь пережег провода. Автоматика и тут сработала, отключив всю электрику. Торговый центр погрузился во мрак, сообщает Telegram-канал Mash.

Об ужасах внутри горящего ТЦ рассказал спасатель. По его словам, тела были почти везде. "Много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале. Мы не знали, сколько внутри. Шли, спотыкаясь, по трупам. Пол трещал и лопался пузырями", – отметил сотрудник МЧС. Они искали именно погибших, понимая: в такой ситуации выжить невозможно.

Спасатели знали, что существует огромный риск обрушения здания, но никто не отказался выйти на работу в те страшные для города дни. "Отказаться и в голову не приходило, вышли все. Говорят, у кого-то там были родные и друзья. Я своих, слава Богу, не видел там", – рассказал спасатель.

По его мнению, роковым фактором для посетителей "Зимней вишни" стала паника. "Есть простые правила: закрыть лицо мокрой тканью и ползти во время пожара. Нельзя бежать – дым вверх идет. Но это толпа в панике... Здание разгорелось слишком быстро", – отметил сотрудник МЧС.

Пожар в кемеровском торгом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре. Они попали в западню – двери одного из залов были заперты. В России 28 марта объявлено днем траура по жертвам трагедии.

