Тулеев спустя трое суток после гибели детей обратился к народу
"Я хочу поклониться всем, кто поддерживает нас в эти труднейшие дни, кто помогает нам реально", – заявил Аман Тулеев. Однако есть и те, кто пытается "нажиться на чужом горе" и целенаправленно желает "стравить людей", добавил губернатор.
"Посмотрите – Украина... Телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги. Говорит – вот, примите, и чуть ли не заявляет, что число погибших составило 600-700", – сказал Тулеев.
Глава региона имел в виду пранкера Евгения Вольнова (предположительно, настоящее имя - Евгений Кувиков). После трагедии он начал звонить в кемеровские морги и сообщать о сотнях погибших, интересуясь, сколько там осталось "свободных мест".
Сотрудники морга рассказали о звонке знакомым и родственникам, а те – своим друзьям. Вольнов подтвердил, что выкладывал в Сеть ролики с записями телефонных разговоров.
По словам Тулеева, он не может "отстраненно относиться" к трагедии, ведь среди погибших оказалась его племянница. "Наживаться на человеческом горе, я считаю, кощунственно", – подчеркнул глава Кемеровской области.
При этом губернатор даже не приехал к горящему торговому центру. Причина до ужаса нелепая: якобы не хотел, чтобы его кортеж мешал пожарным машинам.
Во вторник, 27 марта, комментируя стихийный митинг в центре города с требованием его отставки, Тулеев назвал собравшихся "бузотерами". Выйти к народу чиновник так и не решился. А его заместитель вовсе заявил, что некоторые горожане "пиарятся" на трагедии.
Напомним, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили об обнаружении тел всех жертв страшного пожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.
В России 28 марта объявлено днем траура. По всей стране спущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
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