Пожар в Кемерово: погибли дети Умер Олег Анофриев Покушение на предателя Скрипаля Эксклюзив Дом-2

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Уральские чиновники закатили пирушку в день траура

Фото: vk.com/msk_today
В общенациональный день траура по жертвам пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово тобольские сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник. Отдыхающие сказали, что ресторан отказался отменять банкет.

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Банкет снял на камеру житель Тобольска, пожелавший остаться анонимным. По словам мужчины, он узнал о банкете от своего делового партнера.

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Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Мероприятие проходило 28 марта. По словам менеджера заведения, где оно состоялось, Наталье Кремлевой, работники культуры не пытались его перенести.

"Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю", – цитирует сотрудницу ресторана Ura.ru. Кремлева предположила, что заказчики могли звонить ее руководству, но решение о переносе банкета вправе была принять лично она.

Директор Тобольского районного Центра культуры Римма Бизина заявила, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур лишь утром 28 марта. "Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш сотрудник позвонил в ресторан около девяти утра и попытался отменить банкет. Они отказали", – уверяет Бизина. При этом она добавила, что понимает сотрудников заведения, ведь у них бы "продукты бы пропали, а у нас деньги".

В свою очередь глава района Юрий Батт рассказал, что праздник, приуроченный к профессиональному дню, проводили 27 марта.

Напомним, день траура был объявлен президентом России Владимиром Путиным в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывший в Кемерово 27 марта глава государства назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил, что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.

Автор: Валерия Нарская28 марта 2018, 20:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россия рыдает из-за трагедии в Кемерово

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