Отключивший сирену охранник "Зимней вишни" отказался извиняться

Арестованный по делу о трагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в отключении пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. Он уверяет, что сразу сообщил о задымлении в здании начальству.

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