Тулееву отказали в показательной порке

Показательной отставки Амана Тулеева не будет. Кремль планирует отправить губернатора Кемеровской области в отставку, но позже.

Решение о том, что глава Кузбасса должен покинуть свой пост, было принято еще до трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Однако прямо сейчас его в отставку не отправят, рассказали журналистам источники в Кремле.

Если губернатора уволят теперь, это будет выглядеть как решение, принятое под давлением. "Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением. Он не сторонник показательных отставок", — сказал источник.

Речь о смещении с поста Тулеева зашла и 27 марта на встрече президента с родственниками погибших при пожаре. "Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе – нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем – а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – заявил Путин.

Есть и другая причина, по которой губернатору Кузбасса не будут устраивать показательную порку. Как отметили в Кремле, Тулеев всегда считался успешным главой региона и пользовался уважением президента, сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

Напомним, пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок в возрасте от двух до 14 лет. За медицинской помощью обратились 70 пострадавших, в том числе два спасателя. В больницах остаются 11 потерпевших.

Президент России на встрече с жителями Кемерово заверил, что расследование причин пожара будет проведено самым тщательным образом. Будут установлены все виновники трагедии, ни один из них не уйдет от ответственности – невзирая на статус.