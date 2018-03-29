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Игорь Востриков винит в трагедии самих погибших: Они промедлили

Игорь Востриков. Фото: vk.com
Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, выдвинул новую версию трагедии. По его словам, кинозалы были открыты. Мужчина записал видеообращение.

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"Нам предоставили записи с камер с самого прохода в залы кинотеатра. Видно, что двери были не заперты. Люди действительно все выбегали. Остались только наши, потому что они все были с детьми. Они промедлили", – заявляет кемеровчанин.

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 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

К тому моменту, как люди начали выходить из зала, весь ТЦ уже полыхал. "Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей", – говорит Востриков на видео, которое опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Безутешный отец требует привлечь к ответу сотрудников МЧС. "Есть вопросы к тому, как тушился пожар. Как быстро туда добрались спасители, как быстро начали тушить. Крышу начали тушить, насколько мне известно, через полтора часа. А пожарные добрались туда через 40 минут. Не были задействованы вертолетные расчеты. Я прибыл к десяти часам. Все полыхало, а они тушили двумя струйками!" – негодует мужчина.

Самое ужасное сейчас то, что он не может забрать тела своих любимых. "Знаете, что нам сказали судмедэксперты? Нам надо ждать три недели! Три недели, чтобы установить. Вы понимаете, мы даже не можем получить своих близких, – едва не плача сказал он. – Можно было задействовать вертолетные расчеты. Людей бы не спасли, потому что они там уже задохнулись. Но хотя бы смогли заполучить своих близких и смогли бы их захоронить".

Игорь Востриков (жив, не был в момент трагедии в ТЦ) с женой Еленой и детьми – Артемом, Анной и Романом

Как писали Dni.Ru, житель Кемерово потерял при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алену. В момент трагедии они оказались в кинозале.

Автор: Алёна Нестерова29 марта 2018, 10:28
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