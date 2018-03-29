Раскрыта тайна пропавших минут на первом видео пожара в Кемерово
После трагедии в Кемерово в Сеть попало видео, на котором запечатлено начало пожара. Из записи исчезли ключевые почти четыре минуты. Сразу после пропавшего куска начинается пожар. Причине "склейки" кадров нашли объяснение.
Так, айтишники "Зимней вишни" рассказали следователям, что во время пожара находились в своем кабинете на техническом этаже. О ЧП им сообщил по телефону начальник. Мужчины выбежали на крышу, откуда их эвакуировали.
По их словам, при перебое на мгновение отключается свет, но видеотехника не останавливает свою работу, а начинает перезагрузку, передает "Московский комсомолец". Каждая в отдельности перезагружается около 1,5 минуты, а коммутатор – еще несколько минут.
Таким образом "вырезанный" кусок и был потерян во время перезагрузки системы. Вероятнее всего, в 15.56, когда внезапно оборвалась видеозапись, произошел перепад напряжения. Отключения электроэнергии он не вызвал: свет лишь моргнул, а техника перезагрузилась.
Все, что происходило после этого, видно на кадрах ролика. Произошло возгорание, повалил дым и огонь начал распространяться.
По мнению одного из подчиненных арестованного техдиректора "Зимней вишни" Георгия Соболева, причина возгорания кроется на четвертом этаже, где от кинотеатра до детского центра вдоль стены были проложены электрокабели. По его словам, их монтировали сразу несколько подрядных организаций, причем несогласованно между собой.
Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.
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