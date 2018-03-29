"Все выходы закрыты": пожарный о первых минутах ада в Кемерово

Все эвакуационные выходы кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" в начале пожара были закрыты. Об этом сообщил один из руководителей противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.

Пожарный подтвердил, что в здании не было аварийного освещения, а также не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, Бурсин рассказал, что в ТЦ находились баллоны с газом, которые пришлось выносить и охлаждать во время пожара. По его словам, один взорвался.

Как рассказали в МЧС, пожарные приехали через четыре минуты после вызова. "Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь", – приводит слова Андрея Бурсина сетевое издание M24.ru. Он сообщил, что на момент прибытия пожарных в "Зимней вишне" не было ни охраны, ни представителей администрации.

"Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", – цитирует Бурсина официальный сайт МЧС России. Он отметил, что к моменту прибытия машин огонь стремительно распространялся. Пожарный предположил, что этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция.

По словам Бурсина, спасатели незамедлительно начали эвакуацию людей. "13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов", – заявил он.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по трем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.