"Сбежали за 4 минуты": охранников кемеровского ТЦ распяли за трусость

Поведение сотрудников сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" назвали "позорищем". Такую оценку действиям охранников дал в комментарии для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Как рассказали в МЧС, пожарные приехали через четыре минуты после вызова. Однако, как ранее рассказал один из руководителей противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, на момент их прибытия на место чрезвычайного происшествия, ни охранников, ни представителей администрации ТЦ, не было.

"Удивительную охрана проявила прыть. Четыре минуты! Серьезно? Вместо того, чтобы спасать людей, они просто сбежали, сверкая пятками. И ведь, наверное, понимали, что потом их накажут за безалаберность и халатность, но своя рубашка ближе к телу. Какие там дети, какие там кинотеатры. Позорище. Наказание их настигнет по заслугам", – распял за трусость сотрудников ТЦ Вадим Манукян. И он не один уверен, что их поведение возмутительно для понимания.

«В сгоревшем ТЦ в Кемерово не было огнетушителей»

«Во время пожара в Кемерово охранник ТЦ отключил сигнализацию»

«Двери всех пожарных выходов в ТЦ были закрыты»

«Двери кинозалов в ТЦ в Кемерово закрывали, чтобы не допустить детей-безбилетников»



Иосиф, вернись хотя бы на 5 минут. — Обеспокоенный гражданин (@Project_501) 26 марта 2018 г.

Справедливости ради отмети, что не все охранниики и сотрудники ТЦ вели себя недостойно. Были и те, кто рисковал своими жизнями, спасая людей на пожаре.

Эти двое парней во время пожара в Кемерово спасли 50 человек. Охранник и продавец обувного магазина. Они спасли больше жизней, чем весь персонал торгового центра. pic.twitter.com/YUuTBGuj0l — Павел Раста (@haile_rastafari) 28 марта 2018 г.

Как сообщает "Утро.Ru" со ссылкой на сайт МЧС России, представители объекта (в данном случае "Зимней вишни" – прим. ред.) обязаны встретить огнеборцев и рассказать, сколько людей может находиться в здании и где конкретно они могут быть. Примечательно, что все эвакуационные выходы в торговом центре в начале пожара были закрыты.

Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.