На фоне кемеровской трагедии в Перми умолчали о страшном пожаре в школе
Сигнал о возгорании в здании гимназии №33 по улице Островского в Перми поступил на пульт пожарной охраны 28 марта в 03:59 по местному времени. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции и скорая помощь.
Как сообщили в МЧС, в общей сложности работали 13 единиц спецтехники и 32 пожарных. Ликвидировать возгорание на площади четыре квадратных метра удалось через 21 минуту. Пострадавших в результате происшествия нет.
Однако Telegram-канал Mash усомнился в приведенных властями данных: "МЧС и российские чиновники – самый опасный из существующих на Земле симбиозов. Когда произойдет конец света, эти сущности продолжат его опровергать, даже будучи расщепленными на атомы. Итак, встречайте. Ночью 28 марта в 33-й гимназии Перми произошел пожар. После "Зимней вишни" такое очень тревожит людей". В подтверждение канал публикует видео.
"С утра МЧС докладывает, что они потушили пожар площадью четыре квадратных метра. К ним спешно присоединяется министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун. Горел диван. Диван... Диван?!" – пишет Mash.
Предварительная версия, озвученная МЧС – замыкание проводки. Как сообщают в экстренных службах, сумма ущерба и точная причина пожара устанавливаются.
Напомним, что 25 марта сгорел ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Погибли 64 человека. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, пятерых фигурантов арестовали на два месяца.
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