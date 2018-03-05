В Петербурге росгвардеец зарезал агрессивного бультерьера

Капитан Росгвардии зарезал агрессивного бойцового пса. Бультерьер атаковал женщину с двухмесячным ребенком.

Сотрудник СОБР в Санкт-Петербурге вышел на прогулку с женой и двухмесячным ребенком. В то же время на улице оказались и нетрезвые соседи капитана Росгвардии, которые вывели своего бультерьера. Пес набросился на идущую с коляской женщину. Росгвардеец отогнал собаку, трижды выстрелив из травматического пистолета.



Хозяева бультерьера после стрельбы вызвали полицию. Капитан отправил жену с ребенком домой, а сам остался ожидать приезда наряда. Однако за это время снова возникла перепалка: соседка решила справить нужду прямо у подъезда. Во время диспута пес снова набросился на сотрудника СОБРа, схватив его за руку. Капитан свободной рукой выхватил нож и зарезал бультерьера.

Хозяева пса пытались убедить прибывших на место происшествия полицейских, что капитан первым напал на собаку. Однако, с точки зрения стражей порядка, эта версия не выдерживает критики. Росгвардеец трезв, и на его руке – следы собачьих зубов. А хозяева бультерьера пьяны и вели себя неадекватно, пишет "Фонтанка.ру".

Dni.Ru писали о том, как в Лондоне стаффордширский бультерьер загрыз хозяина на съемках документального фильма. Перед трагедией 41-летний британец беседовал с журналистами телеканала "Би-би-си", снимавшими ленту. По неизвестным причинам стаффордширский бультерьер внезапно набросился на хозяина.

Пострадавший был срочно госпитализирован, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате повреждения дыхательных путей. Репортеры подтвердили факт трагедии, однако отказались сообщать подробности до завершения расследования. Животное отправили в приют, сотрудники которого решали, стоит ли его усыплять.