"ЕР" сверила часы с муниципалитетами

В Иркутске прошел форум местного самоуправления. Решения, выработанные на нем, будут переведены на язык конкретных законодательных инициатив, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отметил, что на мероприятие приехали около 400 человек, которые являются "людьми с мест, людьми с передовой".



По словам Андрея Турчака, такого рода встречи полезны представителям всех уровней власти. "Форум – хорошая площадка для того, чтобы главы городов, сельских поселений, муниципальные депутаты и представители органов федеральной власти смогли сверить часы и обсудить самые разные вопросы, затрагивающие работу муниципального уровня власти", – сказал он, выступая перед собравшимися.



Благодаря подобным форумам, подчеркнул Турчак, федеральные, региональные и муниципальные власти могут слушать и слышать друг друга. Такие мероприятия, уверен он, позволяют корректировать и углублять взаимодействие.

"Наша задача – перевести предложения, которые будут высказаны на форуме, на язык конкретных законодательных инициатив, сделать все, чтобы облегчить повседневную работу муниципальных органов власти, – заявил секретарь генсовета "ЕР". – Решения, которые будут выработаны, должны сформировать хорошие муниципальные практики, которые мы сможем распространить на всей территории России".

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, глава Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев отметил, что в тиражировании таких практик поможет интерактивная карта местного самоуправления. Она даст возможность оперативно получать аналитические данные о муниципалитетах и их деятельности.





По словам Кидяева, для учета особенностей и проблем каждого конкретного населенного пункта на сайте интерактивной карты МСУ создан раздел "Личный кабинет". В нем можно увидеть всю аналитику – от структуры населения до сумм штрафов – всего 60 показателей.

Кроме того, на этой карте можно отследить, какие полномочия чаще всего передаются с одного уровня на другой. В качестве примера Кидяев, привел данные анализа Красноярского края. Исходя из полученных данных, чаще всего сельские поселения региона передают муниципальным районам полномочия по обеспечению малоимущих жильем и полномочия в области культуры.