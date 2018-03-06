"ЕР" сверила часы с муниципалитетами
По словам Андрея Турчака, такого рода встречи полезны
представителям всех уровней власти. "Форум – хорошая площадка для того, чтобы
главы городов, сельских поселений, муниципальные депутаты и представители
органов федеральной власти смогли сверить часы и обсудить самые разные вопросы,
затрагивающие работу муниципального уровня власти", – сказал он, выступая перед
собравшимися.
Благодаря подобным форумам, подчеркнул Турчак, федеральные, региональные и муниципальные власти могут слушать и слышать друг друга. Такие мероприятия, уверен он, позволяют корректировать и углублять взаимодействие.
"Наша задача – перевести предложения, которые будут высказаны на форуме, на язык конкретных законодательных инициатив, сделать все, чтобы облегчить повседневную работу муниципальных органов власти, – заявил секретарь генсовета "ЕР". – Решения, которые будут выработаны, должны сформировать хорошие муниципальные практики, которые мы сможем распространить на всей территории России".
Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме, глава Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев отметил, что в тиражировании таких практик поможет интерактивная карта местного самоуправления. Она даст возможность оперативно получать аналитические данные о муниципалитетах и их деятельности.
По словам Кидяева, для учета особенностей и проблем каждого конкретного населенного пункта на сайте интерактивной карты МСУ создан раздел "Личный кабинет". В нем можно увидеть всю аналитику – от структуры населения до сумм штрафов – всего 60 показателей.
Кроме того, на этой карте можно отследить, какие полномочия чаще всего передаются с одного уровня на другой. В качестве примера Кидяев, привел данные анализа Красноярского края. Исходя из полученных данных, чаще всего сельские поселения региона передают муниципальным районам полномочия по обеспечению малоимущих жильем и полномочия в области культуры.
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