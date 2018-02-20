"Единая Россия" запустила на Урале "Локомотивы роста"

"Единая Россия" окажет поддержку проектам промышленного форума в Екатеринбурге. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В Екатеринбурге открылся промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего", его проводит "Единая Россия" в рамках своего партийного проекта "Локомотивы роста". Как заявил Турчак, форум должен стать связующей нитью между производственниками и партией, которая намерена перевести прозвучавшие предложения и представленные проекты в формат законодательных инициатив.

"Сегодняшний форум – важная попытка выстраивания взаимодействия между крупнейшей политической партией страны и производственниками", – сказал политик.

Речь идет о таких проектах, как "Диверсификация деятельности Роскосмоса", "Развитие трамвайного производства в Уральском федеральном округе", "Отечественный двигатель на сжиженном природном газе", "Дифибрилятор массового спроса", а также образовательные проекты для промышленного развития, проект ядерной медицины и проект "Титановая долина".

Как пояснил Турчак, сегодня "Единая Россия" должна выполнять важнейшую функцию политического представительства российской промышленности, создавая условия для укрепления и развития производств. Именно для этого партия и запустила свой проект "Локомотивы роста". По словам секретаря генсовета, "Единой России" необходимы предложения и проекты, которые могли бы вывести отечественную промышленность на самые передовые позиции в мире, сделать ее востребованной в будущем.

Задача партийного проекта "Локомотивы роста" заключается в интеграции науки, промышленности и образования.

Партийный проект "Локомотивы роста" направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с крупными и успешными национальными компаниями. Партия оказывает содействие в создании новых предприятий и производств и распространяет лучшие практики для формирования инновационной среды.