Востриков показал пропавшие кадры пожара в "Зимней вишне"

Жителю Кемерово Игорю Вострикову, который потерял всю семью во время пожара в "Зимней вишне", удалось получить эксклюзивные кадры с камер наблюдения. Он опубликовал в Сети фрагменты видео, которые были вырезаны из предыдущих записей.

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