Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности

Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом примет Генпрокуратура России.

Дело в том, что при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требует местное законодательство. На это обратил внимание кемеровский общественник Максим Учватов.

Мужчина потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации и лишить Тулеева депутатского мандата, передает Ura.ru. "Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования", – пояснил Учватов.

Экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Как писали Dni.Ru, назначением на новую должность бывшего главы Кузбасса возмутился потерявший семью в пожаре житель Кемерово Игорь Востриков. Он считает, что после трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.