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Регионы

Тулеев угодил в грандиозный скандал на новой должности

Аман Тулеев. Фото: Данил Айкин/ТАСС
Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавившего Совет народных депутатов региона, могут  лишить мандата. Решение об этом примет Генпрокуратура России.
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Дело в том, что при вступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требует местное законодательство. На это обратил внимание кемеровский общественник Максим Учватов.

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Аман Гумирович Тулеев Экс-губернатор Кемеровской области

Мужчина потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации и лишить Тулеева депутатского мандата, передает Ura.ru. "Аман Гумирович на протяжении всей сессии слов присяги не произнес. На основании этого я сформировал обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского реагирования", – пояснил Учватов.

Экс-губернатор Кузбасса 10 апреля был избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. Аман Тулеев являлся главой региона более 20 лет. Он подал в отставку 1 апреля в связи с крупным пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Как писали Dni.Ru, назначением на новую должность бывшего главы Кузбасса возмутился потерявший семью в пожаре житель Кемерово Игорь Востриков. Он считает, что после трагедии экс-губернатор должен был совсем уйти из политики.

Автор: Людмила Фоканова11 апреля 2018, 08:37
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Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

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