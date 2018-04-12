Кто поможет обновить "Единую Россию"

"Единая Россия" запустила процесс обновления партийной элиты. В проекте "ПолитСтартап" определились 115 наставников для участников праймериз.

Проект пока реализуется в пилотном режиме в 25 регионах в рамках процедуры предварительного голосования. Наставниками молодых выступят депутаты Госдумы, члены экспертного совета партии, известные федеральные политологи, представители законодательной и исполнительной власти в регионах.

В их задачи входит проведение обучения, консультирование участников, помощь в их избирательной кампании в рамках праймериз и выборов. Среди наставников – Евгений Ревенко, Сергей Железняк, Ольга Баталина, Алена Аршинова, Сергей Боярский, Александр Сидякин, Максим Сураев, Михаил Терентьев, Артем Туров. Помогать на праймериз будут и политологи: Дмитрий Орлов, Дмитрий Гусев, Игорь Бунин, Виталий Иванов. На следующей неделе список наставников будет расширен.

Смысл проекта "ПолитСтартап" заключается в обновлении партийной элиты, вовлечении в политический процесс активных, энергичных молодых людей, прежде всего из регионов. Это такая подушка, опора для предварительного голосования партии, пояснил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов. Он отметил, что лично займется формированием группы энергичных, молодых активистов, которые смогут убедительно выступить на предварительном голосовании.

По словам сопредседателя Центрального координационного совета сторонников партии, депутата Госдумы Сергея Боярского, "ПолитСтартап" – это проект, который позволит восстановить систему наставничества, успешно реализованную в предыдущие периоды истории страны.

Руководство "Единой России" нацелено на качественное обновление. Уверен, что вместе с пополнением рядов наших партийцев появятся свежие идеи, проекты, законодательные инициативы.

Боярский также полагает, что проект станет востребованной площадкой для молодых и активных лидеров общественного мнения. "Я готов оказывать всю необходимую поддержку участникам "ПолитСтартапа" в качестве наставника, и надеюсь, что вместе мы внесем вклад в развитие проекта и обновление партии в целом", – сказал депутат.





Напомним, "Единая Россия" запустила пилотный проект "ПолитСтартап", который направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются участники предварительного голосования артии в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа представителей "ЕР" в своем регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.

Единый день предварительного голосования в "ЕР" пройдет 3 июня по открытой модели. Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование – отсутствие судимости и активов за рубежом.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 21-м регионе России пройдут выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в семи назначены выборы глав городов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Следует отметить, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.