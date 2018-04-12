Подробности смертельного ДТП с автобусом с детьми

По меньшей мере 15 детей пострадали в аварии на 61-м километре трассы А-107 в Подмосковье. Водитель легковушки, которая столкнулась с экскурсионным автобусом, погиб.

ДТП произошло в Пушкинском районе, на 1-м километре Малого бетонного кольца. В салоне автобуса находились 40 детей и 14 взрослых. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.

ВАЗ девятой модели ударил автобус в лоб. Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Данные о пострадавших разнятся. Сначала поступали сообщения о семерых детях, обратившихся за медицинской помощью, позже число возросло до 15-ти. Один ребенок в тяжелом состоянии.

"Ехал по "бетонке" со стороны Ярославки. Там автобус перевернулся с детьми. Сейчас там не проехать, видел, что скорая едет, пожарные. Это в районе Красноармейска. Автобус в кювете и детей вытаскивают", – рассказал очевидец в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Информацию подтвердили в пресс-службе подмосковного управления МВД. "В результате лобового столкновения перевозившего детей экскурсионного автобуса и легкового автомобиля 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте", − говорится в сообщении.

Как сообщается, в районе ДТП возникла пробка. Она растянулась более чем на 4 километра. После столкновения автобус съехал в кювет. Водители других машин помогают доставать детей из поврежденного транспортного средства. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.