Любовник истязал дочь сожительницы шнуром от зарядки

Зверская история произошла в Красноярске. Там арестовали 20-летнего местного жителя, который жестоко обращался с четырехлетней падчерицей.

Женщина решила выселить бывшего мужа из его же квартиры, заселив туда юного любовника – уроженца Таджикистана. Вместе с ними жили две ее дочки четырех и шести лет.

Ухажер любовью к детям сожительницы не пылал. После того как младшая девочка не смогла посчитать до пяти, он схватил ремень и шнур от зарядки и избил ее, передает Telegram-канал LifeShot. За малышку никто не заступился.

Адекватно отреагировал на происходящее только друг семьи, пришедший в гости. Он увидел раны на теле девочки и позвонил в полицию. Оба ребенка были изъяты.

В марте текущего года систематическое жестокое обращение с ребенком зафиксировали в Башкирии. Там мать морила голодом и избивала восьмилетнего сына. Она не обеспечивала мальчика одеждой и постельным бельем, содержала дом в антисанитарных условиях.

Кроме того, женщина часто распивала алкоголь со знакомыми, не давая ребенку спать. Мальчика передали опекуну. Суд приговорил непутевую мать к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% зарплаты.