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Звезда ТНТ угодила в скандал из-за шуток о герое нации

Руслан Белый. Кадр youtube.com
Недавно в башкирской столице выступил известный шоумен Руслан Белый. Однако смех длился недолго: зрителей возмутили высказывания комика о национальном герое Салавате Юлаеве.
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В рамках программы "Комик в городе" популярный юморист знакомит зрителей с особенностями российских мегаполисов. По задумке автора, он собирает информацию о жителях различных городов, после чего высмеивает их стереотипы. На сей раз выступление Руслана пошло не по плану, передает портал Bash.news.

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Над шутками Белого смеялись до тех пор, пока он не затронул национального героя Салавата Юлаева. Шоумен заявил, что в Башкирии многое названо в его честь: районы, хоккейный клуб, улицы. "Наверное, и всех девочек называют Салават", – добавил он.

"Не хочу сейчас разрушить вашего героя, но не знаю, задумывались вы об этом или нет: по факту же он бандит. Я имею в виду, что он разбойник. Да, он поднял восстание против существующей власти, против Екатерины II, правление которой считается вообще расцветом Российской империи. Это она Крым присоединила. Благодаря ей, блин, он исторически наш", – рассудил комик.

Также шоумен заявил, что мемориалы зачастую устанавливают личностям, которые этого не заслужили. "Может, мы просто не будем так быстро ставить героям памятники? Может быть, посмотрим, как они существуют при разных политических строях?" – задался риторическим вопросом Руслан.

Шутку звезды ТНТ мало кто оценил. Недовольные люди объявили в социальных сетях флешмоб #Cалаватнебандит. Они потребовали у юмориста извинений перед башкирами. "Принеси извинения башкирскому народу. Это наш национальный герой, он не может быть бандитом. Это очень опрометчивое заявление. Ты не знаешь нашей истории", – высказал недовольство один из пользователей Сети.

Позже к акции присоединился мастер спорта по пауэрлифтингу Эльбрус Нигматуллин. "Меня как башкира оскорбили те слова. Я считаю, он должен извиниться перед нами за сказанное. Для нас Салават Юлаев был и остается национальным героем. И никакие заезжие гастролеры не поменяют наше мнение о нем", – выразил свою позицию спортсмен.

Напомним, что Салават Юлаев – башкирский национальный герой, один из участников Крестьянской войны 1773-1775 годов и сподвижник Емельяна Пугачева. Является символом современного Башкортостана. 

Автор: Михаил Вштанов17 апреля 2018, 13:14

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