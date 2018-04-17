У жертв пожара в "Зимней вишне" было пять минут на спасение

Появились новые подробности трагедии в торговом центре Кемерово. Выяснилось, что все пути эвакуации в ТЦ "Зимняя вишня" были блокированы горючими токсичными предметами.

О том, почему у посетителей торгового центра было мало шансов на спасение, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. "Через пять минут и четыре секунды с момента возгорания в сухом бассейне ТЦ "Зимняя вишня" все пути эвакуации были блокированы продуктами термического разложения – высокотоксичными, с хлористым водородом", – цитирует эксперта РИА Новости.

По словам врио директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максима Максименко, торговый центр изначально был сконструирован "как ловушка для посетителей". По его словам, "ни один гарнизон пожарной охраны в этой ситуации не мог гарантировать выведение такого количества людей".

Ранее в МЧС назвали предварительную причину возгорания в "Зимней вишне". Пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в проводке светильника над игровой зоной. Он стал плавиться и воспламенил поролон.

Как писали Dni.Ru, изначально проверялись две версии о причинах пожара. Согласно одной из них, пожар произошел именно из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге, как полагают в Следственном комитете России, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемого в несоблюдении требований пожарной безопасности.

Напомним, страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В рамках уголовного дела арестованы восемь человек.