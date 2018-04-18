"Единая Россия" проверит исправность освещения в подъездах

Активисты "Единой России" проверят более тысячи домов в рамках акции "Светлый подъезд". Результаты направят в управляющие компании и региональные органы государственного жилищного надзора.

Активисты партийного проекта "Школа грамотного потребителя" объявили старт акции "Светлый подъезд". Ее цель – восстановление неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных домов. Акция продлиться в течение месяца, до 18 мая, а ее результаты будут направлены в управляющие компании.

"Принимая во внимание успешный опыт реализации общественной инициативы в Калужской области, в ходе которой были выявлены подъезды, где полностью или частично отсутствовало освещение и которое было восстановлено, партпроект "Школа грамотного потребителя" проверит более тысячи домов в 85 регионах России", – сказал координатор партпроекта, депутат Госдумы Александр Сидякин.

По результатам выборочной проверки и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а также где не используются энергосберегающие лампы.





Партийный проект "Школа грамотного потребителя" направлен на повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышение грамотности россиян в сфере ЖКХ. Координирует проект депутат Александр Сидякин, возглавляет его общественный совет председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.