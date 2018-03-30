"ЕР" выступила за ужесточение пожарного надзора

Трагические события в Кемерово снова заставили вернуться к обсуждению темы противопожарной безопасности. Предпринимательская платформа "Единой России" провела специальное заседание на тему "Кемерово. Что привело к трагедии и что делать, чтобы не допустить подобное?".

Прежде всего, единороссы предлагают восстановить всю цепочку контроля пожарного надзора – от согласования специальных технических условий, экспертизы проектов, приемке зданий и сооружений в эксплуатацию, включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий в сотрудников МЧС. Также партия намерена обратиться в Минстрой с просьбой указать в строительных нормах и правилах этажи в торговых центрах, где могут располагаться кинозалы и оснастить их фотолюминесцентными системами эвакуации.

Кинотеатры, как правило, находятся на последних этажах ТРЦ. Такое расположение связано с маркетинговой политикой владельцев зданий: пока зритель дойдет до кинозала, он наверняка что-то купит в многочисленных магазинах и кафе.

По мнению сопредседателя предпринимательской платформы "ЕР" Марины Блудян, необходимо включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Сейчас, по ее словам, сквозной контроль пожарных разрушен.

"Необходимо включить в состав комиссии по приемке-сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию сотрудников МЧС. Такая комиссия должна быть единой на уровне МЧС и Минстроя", – подчеркнула Блудян.

Все эти меры направлены на повышение безопасности в сфере пожарного контроля и надзора и носят антикоррупционный характер.

"Платформа выступает за внедрение умного контроля, который работает по принципу сокращения потери жизни и здоровья граждан. К нему относятся новейшие системы, которые позволяют мониторить безопасность объекта ежеминутно в режиме реального времени", – подчеркнула она. Блудян призвала представителей бизнеса перестать бегать от контролирующих органов и ответственно подходить к обеспечению безопасности на своих объектах.





Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что проверки, которые проходят сейчас, выявляют кинозалы, в которых повсеместно наблюдается нарушение нормативов. По словам парламентария, "Единая Россия" намерена обратиться к предпринимательскому сообществу с тем, чтобы во всех ТРЦ предусматривались фотолюминесцентные системы эвакуации, которые не зависят от работы электричества и которые позволят людям в случае пожара найти выход к спасению.

В свою очередь, бизнесмен Роман Налинский заметил, что ни один из предпринимателей не хочет ответственности за гибель людей. "Но у всех возможности разные, и нужно законодательно помочь людям, сделать налоговые вычеты, которые они могут потрать на хорошую противопожарную сигнализацию. Уверен, все бизнесмены будут готовы потратить эти деньги, если будут понимать, что государство потом эти затраты компенсирует в виде налоговых льгот", – сказал он.





Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев сообщил, что ведомство готовит пакет поправок в законодательство, которые предусматривают упрощение процедуры надзорных мероприятий в отношении объектов значительной категории риска.

"Согласно поправкам, пожарный инспектор проверяет объект, устанавливает, кто является собственником, титульным арендатором и выдает ему предписание. На данный момент пакет законопроектов практически готов", – отметил он.



