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Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении

Фото: Dni.Ru
Участница конкурса "Мисс-Сочи" 1998 года Элеонора Кондратюк перенесла 200 операций. Женщина решилась откровенно рассказать о том, что с ней произошло 2 сентября 1999 года.
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Спустя 19 лет после трагедии Кондратюк издала книгу "Элеонора. Я выбрала жизнь" о том, что пережила за эти годы. В ней она поделилась своими воспоминаниями о страшном дне и тем, что ей пришлось пройти за эти годы. Элеонора не отчаялась, она увлеклась творчеством и получила диплом психолога.

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В далеком 98-м девушка не завоевала корону на конкурсе красоты "Мисс Сочи", но получила третье место – приз зрительских симпатий и титул "Мисс Очарование". Но 2 сентября 1999 года навсегда разделил жизнь Элеоноры на до и после. В тот день 19-летнюю голубоглазую блондинку красавицу облили кислотой.

В тяжелейшем состоянии ее доставили в краевой ожоговый центр, где врачи буквально вытащили Элеонору с того света, но сочинка навсегда ослепла. После случившегося красавица долго не могла оправиться, она вела затворнический образ жизни. Но сильный характер и воля к жизни одержали верх.

Как оказалось, в тот злополучный день девушка пошла на пляж вместе со своей подругой Светой. "Мне встретились две маленькие, очень милые девочки. Очевидно, первоклассницы, нарядно одетые, с белыми бантиками. Я заметила, что, переговариваясь, смотрят они почему-то не перед собой и даже не на меня, а прямо мне за спину. Последнее, что я увидела, – чистое, ярко-синее, невероятно красивое небо. И все! Я повернулась назад, но, кроме плотного, почему-то коричневого цвета, ничего не увидела", – цитирует Кондратюк сайт"Комсомольская правда".

К девушке подбежал 20-летний парень и, резко схватив Элеонору за волосы, выхватил из сумки банку серной кислоты и вылил ей на лицо. Позже выяснилось, что перед нападением злоумышленник смешал кислоту с растительным маслом, чтобы труднее было ее смыть. Кислота сожгла глаза, дыхательные пути, кожу на лице, шее и плечах.

В шоке от произошедшего девушка все же смогла добежать до школы, мимо которой проходил ее путь. Там ей помог учитель труда. Вскоре прибежала медсестра, которая вколола обезболивающее.

Организатором преступления стал бывший поклонник Элеоноры. Он обиделся на красавицу за то, что та посмела отказать в близости. Местный рэкетир собрал пятерых пособников, готовых за деньги выследить и расправиться с "непокорной". В суде воздыхатель получил 11 лет, его пособники – по шесть и семь лет. Исполнителя нападения убили еще до того, как дело дошло до суда.

Спустя время еще один из преступников умер в тюрьме.

"Ежедневно осматривая меня, снова и снова врачи констатировали, что оперировать еще нельзя, необходимо ждать, когда закончится процесс разъедания, но шансов на выживание практически уже нет", – вспоминает Элеонора. Но она не сдалась. За 19 лет она пережила 200 операций. Ей пересадили кожу, волосы, восстановили нос, пытались вернуть и зрение, но не получилось.

Несмотря на трагедию, жительница Сочи не потеряла радость жизни. Она окончила Академическую школу дизайна, продолжает рисовать и сейчас. Также 37-летняя Кондратюк часто посещает ожоговые клиники и делает все возможное, чтобы жизнь попавших в беду людей была хоть капельку легче, помогая тем, кто попал в похожую ситуацию.

Автор: Валерия Нарская19 апреля 2018, 20:38

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