Безумные регионы: ростовчанин бросил труп мужчины на съедение свиньям

Ростовские свиньи в соучастниках убийства, бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Бездомные собаки вернутся на улицы российских городов. Правительство Нижегородской области предлагает распространить на всю страну опыт обращения с беспризорными животными. В регионе уже 4 года выпускают бездомных собак обратно в среду обитания, если они прошли вакцинацию, стерилизованы и неагрессивны. Однако федеральное законодательство оставляет вопрос неурегулированным. Нижегородские власти считают, что такую практику надо утвердить законодательно, передает Newsnn.

Руководство Александровской больницы в Санкт-Петербурге злоупотребило служебными полномочиями. Заместитель главного врача Людмила Рошковская уже доставлена к следователю. По данным следствия, пациентов без всяких на то показаний госпитализировали в неврологию и реанимацию. Но попадали они туда лишь на бумаге – амбулаторные карты фальсифицировались, а местному фонду обязательного медицинского страхования приходилось выделять деньги на лечение больных. По данным следствия, через руки чиновников от медицины прошли более 200 таких пациентов, пишет Newizv.

Страсти на хуторе Савоськин в Ростовской области. Житель Зимовниковского района из охотничьего ружья застрелил своего 65-летнего знакомого. Как отмечает следствие – на почве личных неприязненных отношений. Затем убийца взял садовую тачку и перевез тело в свинарник, после чего скрылся. Преступника удалось задержать, ему грозит 15 лет колонии, сообщает Rostovgazeta.

Контрабандные бараны из Дагестана могут появиться в Татарстане к празднику Курбан-байрам. Как отмечают власти, Республика Дагестан – один из немногих регионов, который саботирует внедрение электронной ветеринарной сертификации. В Татарстане предупреждают местных продавцов, что жертвенные животные должны иметь электронные ветеринарные документы. Специалисты будут проверять каждую особь на наличие инфекций, а на постах организуют круглосуточный надзор, передает Inkazan.

Труп младенца обнаружили в ночь на 24 апреля в мусоропроводе одного из домов в Тюмени. По словам свидетелей – жителей дома № 218 по улице Республики – ребенку было не больше пяти месяцев. По словам одной из женщин, сотрудники полиции выясняют у проживающих в многоквартирнике тюменцев, кто из соседей был в положении, сообщает Nashgorod.

Следственный комитет по Омской области назначил доследственную проверку в связи с трагическим происшествием. 15 апреля в больницу были доставлены трое подростков 13, 16 и 17 лет с ожогами. Как выяснилось, ребята на заброшенной территории неподалеку от одного из садовых товариществ с помощью карбида подожгли бочку с краской. В результате взрыва двое пострадавших оказались в тяжелом состоянии, одного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на старания врачей, 23 апреля 13-летний мальчик скончался, пишет "Город55".

Итоги операции "Арсенал" подвели в Удмуртии. Сотрудники Росгвардии совместно с участковыми уполномоченными полиции проверили более 470 владельцев гражданского оружия. За время проверок выявлено 34 административных правонарушения. Изъято 20 единиц оружия – в том числе 6 самоделок, 6 гладкоствольных охотничьих ружей – а также 320 штук патронов различного калибра и 800 граммов взрывчатых веществ. Возбуждено 32 уголовных дела, передает Udm-info.

Дятла Пашу выпустили на свободу. Найденная зимой в Нижнем Тагиле птица два месяца жила на станции юных натуралистов. Дятел заблудился в городе и повредил шею, возможно, врезавшись в стеклянную витрину. Пашу намеренно не приручали, чтобы с наступлением тепла выпустить его на свободу. Его кормили творогом, мясом и фруктами. Как выяснилось, Паша – как, впрочем и все дятлы – большие сладкоежки, отмечает TagilCity.

Страшная находка в садоводческом товариществе "Монголия" Камышинского района Волгоградской области. Один из дачников обратил внимание на странный запах, исходивший из одного из домов. Внутри открылась жуткая картина: на полу лежали тела троих мужчин. Вызванные стражи порядка не смогли установить личности покойных: судя по всему, умерли они несколько недель назад. Будет проведена экспертиза. Предположительно, мужчины отравились угарным газом, пытаясь согреться у разожженного в ведре костра, пишут "НовостиВолгограда.ру".

Депутаты омского горсовета требуют запретить спектакль в постановке башкирского режиссера Айрата Абушахманова. Пьеса с провокационным названием "Шлюхи не огонь" уже не раз вызывала раздражение у областных чиновников. По мнению депутатов, проблема не только в одной пьесе - вопросы вызывает репертуар всех омских театров. "То, что там творится… просто нет слов! Мат на мате!", – заявил коммунист Михаил Федотов. Парламентарию предложили написать официальное обращение в Министерство культуры по поводу спектакля и пообещали поставить под документом свои подписи, передает Mkset.

Уроженец Чеченской Республики признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника ППС. Решение вынес суд Ленинского района Уфы. По данным следствия, подвыпивший фигурант дела с друзьями вышли из кафе и пошли по улице, нарушая общественный порядок и спокойствие горожан. Нарушителей остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчины отказались предъявить документы. В помещении поста полиции обвиняемый "умышленно и со значительной силой толкнул двумя руками сотрудника полиции, причинив ему физическую боль" - после чего скрылся. Подсудимый пытался доказать, что все произошло случайно - но судьи ему почему-то не поверили, сообщает ToDay News Ufa.