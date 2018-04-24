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Регионы

Безумные регионы: ростовчанин бросил труп мужчины на съедение свиньям

Кадр из фильм «Большой куш»
Ростовские свиньи в соучастниках убийства, бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
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Бездомные собаки вернутся на улицы российских городов. Правительство Нижегородской области предлагает распространить на всю страну опыт обращения с беспризорными животными. В регионе уже 4 года выпускают бездомных собак обратно в среду обитания, если они прошли вакцинацию, стерилизованы и неагрессивны. Однако федеральное законодательство оставляет вопрос неурегулированным. Нижегородские власти считают, что такую практику надо утвердить законодательно, передает Newsnn.

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Автор: Андрей Евлампиев24 апреля 2018, 18:03

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