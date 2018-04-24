Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
Плодовитость домашнего питомца стала проблемой для жильцов одного из домов в Нижневартовске. Как пояснила мать семейства, ветеринары отказывались стерилизовать собаку из-за ее преклонного возраста – тем не менее, четвероногая подруга продолжала исправно и регулярно приносить потомство.
На сей раз роды пришлись на утро, когда Галина собиралась на учебу. На свет появился один щенок. Однако к тому времени, когда девушка вернулась домой, приплод утроился. Девушка позвонила матери, которая наказала ей избавиться от щенков.
"У нас собака ощенилась уже в девятый раз, всегда это происходило при родителях, и они топили их. А тут я одна… Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали и собака начала ломиться к ним. Я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике выкинула их за окно", – приводит Ura.ru рассказ 17-летней студентки.
Ранее сообщалось, что возмущенные жители Нижневартовска обратились в полицию – после того, как обнаружили на улице сваренных в кипятке щенят, которых девушка выкинула из окна. Граждане угрожали организовать пикеты у "нехорошего дома" и даже обещали прийти туда со своими собаками.
Мать студентки утверждает, что дочь – очень добрая девочка и любит животных. Из-за нее и завели собаку. Просто у девушки сейчас сессия, она очень перенервничала, у нее стресс. Сама виновница переполоха больше всего переживает, что история дойдет до ее однокурсников.
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