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Как с Фриске: собранные для жертв Зимней вишни деньги зависли на чужих счетах

Наталья Фриске. Фото: instagram.com/friske_natalia
Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших и пострадавших в пожаре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", до сих пор не дошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы до сих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли с пожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске?
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Россияне, потрясенные трагедией в "Зимней вишне", были щедры на пожертвования. Российский Красный Крест получил от них на помощь семьям погибших и пострадавшим в пожаре 135 миллионов рублей. Еще 184 миллиона пришли на благотворительный счет администрации Кемеровской области. Кемеровская патриархия собрала 3 миллиона рублей. Но до адресатов деньги пока не дошли.

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Сами пострадавшие о компенсациях какое-то время не вспоминали. Понятно: шок после трагедии, на вопросы журналистов о финансах отвечали возмущенными отповедями, говоря, что никакие деньги не заглушат боль утраты. Кроме того, официальные выплаты, обещанные властями сразу после пожара, поступили: за каждого погибшего – по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства России, по 1 миллиону из резервного фонда областной администрации, еще 3 миллиона рублей – от собственника ТЦ Дениса Штенгелова. Всего по 5 миллионов.

Однако куда же пойдут пожертвованные сотни миллионов - точнее 322,5 миллиона рублей? И почему до сих пор они лежат на счетах без движения? – задается вопросом корреспондент "МК".

В администрации Кемеровской области (184 миллиона) журналистам пояснили, что средства все еще продолжают поступать. По словам и.о. вице-губернатора Игоря Малахова, сбор предполагают остановить 1 июня. Распределение средств начнется не раньше лета. Планируют выплачивать по той же схеме, что и официальные компенсации: 400 тысяч пострадавшим, которые получили повреждения тяжелой или средней степени тяжести и по 200 тысяч – тем, у кого легкие повреждения. Только за погибших перечислят не 5 миллионов, а меньше – "денег столько не набралось".

Вокруг кемеровского Красного Креста, который начал сбор средств после трагедии в "Зимней вишне", уже разгорелся скандал в соцсетях. Пользователей возмутила размещенная на сайте КК информация. Там сообщалось, что средства пойдут на приобретение 15 путевок на санаторно-курортное лечение в городе Белокуриха для членов семей погибших и на оплату проезда в "Артек" для 5 детей из семей, члены которых погибли в результате пожара. Кроме того, организация планирует купить "функциональную кровать и противопролежный матрас", а также обеспечить уход на дому ветерану ВОВ, члену семьи погибшего в ТРЦ "Зимняя вишня".

Напомним – организация собрала более 135 миллионов рублей. В кемеровском отделении заявляют, что родственники погибших получат средства, только если укажут, на что их потратят. А тратить можно лишь на "медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и летний отдых детей и взрослых на территории России". А еще 4 миллиона пойдут на "оказание психосоциальной поддержки членам семей погибших и пострадавшим". С которыми уже работали психологи МЧС – причем совершенно бесплатно, отмечает издание.

Возмущение людей легко объяснить. Тем более, что печальный опыт у россиян уже, к сожалению, есть. Напомним, что, когда стало известно о болезни любимой народом певицы Жанны Фриске, деньги на ее лечение собирали всем миром. Организация "Русфонд" передала их родственникам исполнительницы. Фриске, к печали многих, так и не смогла победить болезнь. А ее родственники до сих пор так и не смогли отчитаться перед "Русфондом" о судьбе собранного россиянами 21 миллиона рублей.

Отдел благотворительности Кемеровской епархии получил 3 миллиона рублей. Там поясняют, что не работают с пострадавшими напрямую – в городе создана специальная комиссия при администрации области, которая занимается этой проблемой. Хотя епархия предложила властям свой вариант:  организовать паломническую поездку в Крым или на Валаам. Как раз трех миллионов на все путевки хватит. Но решать будут сами пострадавшие.

Автор: Андрей Евлампиев26 апреля 2018, 20:56

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