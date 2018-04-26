Плевать на детей: аниматор убегала из полыхавшей "Зимней вишни" с телевизором

Одна из потерпевших по делу о пожаре в кемеровском торговом центре Ксения Зимина в суде рассказала о действиях пожарных и персонала ТЦ. В частности, о циничном поведении аниматора детской площадки.

"Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор", – цитирует Зимину "Интерфакс-Сибирь". Пожарные "бегали по сторонам и не знали, что делать", добавила она.

Кроме того, стало известно, что вызов поступил не из торгового центра, а из дома напротив. Об этом заявила Елена Киселева, адвокат начальника пожарного звена Сергея Генина, которого обвиняют в халатности.

"Пожарные приехали максимально быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников "Зимней вишни", а от человека, который живет в доме напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", – цитирует Киселеву РИА Новости.

По ее словам, сигнал поступил в 16:03 (12:03 мск) от женщины, которая увидела дым над крышей "Зимней вишни". Это не позволило пожарным определить масштаб происходящего сразу, считает адвокат.

Генин попросил изменить ему меру пресечения и позволить встретиться с супругой. "Я хочу принести соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим. Мы действительно сделали все, что могли", – отметил он.

По версии следствия, Генин, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил на место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а когда сам прибыл к зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем пути к заблокированным людям. Арестованный вину не признает.

Напомним, что трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.