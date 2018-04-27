Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Видное. Сожительница обвинила мужчину в изнасиловании ее 13-летней дочери.

В полицию подмосковного города Видное обратилась 34-летняя уроженка Калужской области. Женщина заявила, что ее 45-летний сожитель совершил развратные действия в отношении ее дочери-шестиклассницы.

Подозреваемого задержали, следствие уточняет детали происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о "развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщает телеканал "360".

На днях сообщалось, что полиция Пушкинского района Подмосковья задержала 15‐летнего гимназиста. Он изнасиловал своего ровесника. Все случилось год назад. Но почему семья школьника обратилась в полицию не сразу, а только сейчас, неясно.

Заявление в правоохранительные органы на подростка подала мать пострадавшего. Она сообщила полиции, что в прошлом году ее сын был на даче вместе с одноклассником, а тот над сверстником надругался.

В марте Dni.Ru писали, что полиция Санкт-Петербурга задержала 40-летнего жителя города. Педофил три года насиловал дочь артистки капеллы, приходя в ее квартиру в центре Северной столицы. Мать девятилетней девочки обратилась в центр восстановительного лечения детей с нарушениями психики. Артистка Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга рассказала полицейским, что ее знакомый в 2015-2018 годах домогался ее дочери.

