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Мать-чудовище сожгла малышей ради поездки на курорт

Фото: pixabay.com
Жительница Нижнего Новгорода Елена Керимова избавилась от двоих малышей, так как они мешали ее поездке на курорт. Ей не с кем было оставить детей – и она их убила, считают эксперты. При этом психиатры отмечают, что женщину, скорее всего, признают вменяемой.
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Знакомясь с подробностями дела, нижегородские оперативники все больше приходят в ужас. 25 апреля 27-летняя Елена собственными руками задушила сначала свою четырехлетнюю дочь Хадижу, а потом двухлетнего сына Сулеймана. Никакого состояния аффекта не было: женщина заранее все продумала и специально для этой цели арендовала автомобиль.

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На вопрос следователей, зачем она это сделала, Керимова заявила, что не могла больше жить в бедности, ей не на что было содержать детей. Однако выяснилось, что мать-чудовище нигде никогда не работала, была в разводе и при этом ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобилей. А незадолго до убийства малышей она приобрела дорогую путевку на зарубежный курорт.

Для нормальных людей объяснения Елены звучат как бред сумасшедшего. Однако психиатры отмечают, что у этой женщины, скорее всего, нет никаких серьезных психических заболеваний. А вот расстройство личности есть - но таких людей официально не причисляют к психическим больным. Хотя их поведение очень сильно отклоняется от нормы, что мешает жить и им, и их близким. И мешает иногда смертельно.

Елена Керимова, судя по всему – истеро-возбудимая психопатка. "Это люди эгоистичные, злобные, очень себялюбивые. Они могут жить в обществе и подстраиваться под требования окружающих, но в быту они проявляют свою истину сущность. Обычно такой тип личности характерен как раз для женщин. Они любят свободный образ жизни, заводят много любовников. Не любят мужа и не любят своих детей", – пояснил изданию Life.ru психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

Эксперт подчеркнул: хорошо, если есть возможность взять няню для детей – тогда те будут почти в безопасности. А вот если детей пристроить некуда, то они начинают мешать матери вести свою праздную жизнь. Тем более, что материнский инстинкт у таких женщин напрочь атрофирован. Вполне возможно, что после приобретения путевки Елена вспомнила, что ей некуда пристроить детей – и просто решила от них избавиться.

Утром 25 апреля женщина собственными руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына на заднем сиденье арендованного авто. Потом заехала на АЗС, купила жидкость для розжига и отправилась в лес. Там она разожгла костер и попыталась сжечь детей. Однако испугалась, что ее заметят охотники, сбила пламя, положила тела в машину и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день убийца отвезла тела дочки и сына в Семеновский район, где в заброшенном здании подожгла их и уехала.   

Специалист заметил, что внешне такие женщины не вызывают никаких подозрений. Обычно они хорошо образованы, с нормальной речью, внешностью, кокетливые и улыбчивые. Ее знакомые наверняка сейчас пребывают в шоке от ее поступка и хватаются за голову – как такое возможно? Объясняется все просто: такие люди очень зависимы от мнения окружающих и стараются представить себя в выгодном свете.

Автор: Андрей Евлампиев28 апреля 2018, 18:02

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