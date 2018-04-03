Спасатели обманули матерей запертых в "Зимней вишне" школьников

Родственники жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожаловались на ложную "успокоительную" информацию по телефону 112. В первые часы пожара семьям говорили, что из здания эвакуированы все люди.



"Должны быть связь и объективная информация для родственников, которые начинают волноваться. На встрече с родственниками погибших в Кемерово одна из претензий была, что родственники звонили в службу 112 – им говорят: "Все эвакуированы", – сообщил полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его словам, кемеровчане после таких заявлений службы спасения бежали домой – проверять, не вернулись ли дети. "Домой никто не вернулся. Ездим по больницам, найти никого не можем. И потом идет ажиотаж: там 64 погибших, там 200, 300. В моргах прячем, ночью вывозим на автобусах, на кладбищах выкопано 200 могил", – рассказал Меняйло.

Накалили обстановку и пранкеры, а также впечатлительные горожане. "Мы создаем такой ажиотаж, что потом пытаемся успокоить людей, а люди перестали верить. Один обман ведет за собой следующий обман", – цитирует полпреда "Интерфакс".

"Поэтому я обращаю внимание: случилось что – не надо проводить успокаивающих докладов, тем более вводить в заблуждение этими докладами в том числе. Надо говорить правду и принимать экстренные меры", – отметил Меняйло.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, среди них – 41 ребенок. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии. Ведомство рассматривает несколько возможных версий, в том числе поджог и короткое замыкание.