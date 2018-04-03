Безумные регионы: на заводе Абрамовича рабочего намотало на вал

Знаки отличия для заключенных в Удмуртии, визит к мумии в Омске и нашествие оленей на трассу Надым – Салехард. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

"Пластиковая" водка появилась в Приморском крае. Во всяком случае, в этом убеждены дальневосточные специалисты по народному продукту. Встревоженные слухами о том, что китайский рис в магазинах изготавливается из пластика, они решили присмотреться повнимательнее и к "жидкому хлебу". О результатах эксперимента рассказал житель Владивостока. По его словам, сомнения в аутентичности продукта появились уже после четвертой бутылки. Тогда дегустаторы решили изменить условия испытаний – и подожгли водку. По словам экспериментаторов, горела жидкость слишком ярко – так что, скорее всего, все же синтетика, пишет Newizv.ru.

Год условно получила жительница Чертковского района Ростовской области. Суд установил, что с 2016 по 2017 годы женщина заставляла детей выпрашивать деньги у прохожих. "Это негативно сказалось на нравственном и психическом развитии несовершеннолетних", приводит сообщение прокуратуры Rostovgazeta.ru.

В центре Казани мужчина попытался перейти Булак по канату. Видео выложили пользователи социальных сетей.

Публикация от lilek.83 (@lilya.83) 3 Апр 2018 в 1:16 PDT

На видеозаписи видно, что канатоходец использует страховку. В какой-то момент он не смог удержать равновесие и упал, передает Inkazan.ru.

Друзей надо навещать чаще. Только в конце марта собрался в гости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года, житель села Комсомольское Шербакульского района. Подойдя к дому, мужчина увидел в окне странный силуэт и вызвал полицию. Высадив дверь, они обнаружили мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. По данным экспертизы, мужчина скончался примерно 3-4 недели назад, следы насильственной смерти отсутствуют. Погибший больше 10 лет жил один и любил выпивать в одиночестве, пишет "Город55".



Знаками отличия награждены заключенные в исправительной колонии №6 в Удмуртии. Им предоставили возможность сдать нормативы ГТО. Желание пройти испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость высказали десять осужденных. Принимать комплекс в колонию выехала специальная комиссия. Пройти первый этап удалось всем участникам. Следующее испытание назначено на июнь, сообщает Udm-info.ru.

Рабочего предприятия ЕВРАЗ НТМК намотало на механизм вала в колесобандажном цехе. По официальной информации, в результате происшествия на металлургическом комбинате Романа Абрамовича сотрудник отделался травмой плеча. Как рассказывают свидетели, если бы они не услышали крик и не остановили машины, конец был бы трагичным, передает TagilCity.ru.

13 населенных пунктов попали в зону затопления в Еланском районе Волгоградской области. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, на данный момент подтопленными оказались 2166 придомовых территорий в 18 населенных пунктов, в которых проживает 4512 человек, в том числе 670 детей. Вода залила 168 домовладений, отмечает портал Novostivolgograda.ru.

Сотни оленей блокировали автомобильную трассу Надым – Салехард. Очевидцы засняли на камеру целое стадо, которое неожиданно появилось на дороге

Несколько сотен животных обошли автомобиль очевидцев и ушли в лес. Комментаторы видео в соцсетях пояснили, что подобное на Ямале встречается часто. Ситуация намного опаснее, когда подобное происходит в городе, сообщает Nashgorod.ru.

Жительница Уфы сможет получить компенсацию и пройти реабилитацию. 3 апреля Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию клиники БГМУ, представители которой пытались опротестовать решение Октябрьского районного суда Уфы. Судьи ранее приняли решение о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда в сумме 4 миллиона рублей. Еще 410 тысяч рублей медики должны были выплатить в пользу молодой матери Лианы Самигуллиной за потерю трудоспособности. Женщина стала инвалидом в результате действий врачей в 2013 году. Во время операции кесарева сечения ей сделали укол в позвоночник, который оказался роковым. После него Лиана оказалась парализована и больше не смогла ходить, напоминает Mkset.ru

Эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями в Нижнем Новгороде превышен на 30%, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора. При лабораторных исследованиях заболевших выделяются вирусы гриппа А и В. На последней неделе отмечается рост заболеваемости респираторными инфекциями среди взрослого населения. По данным на 3 апреля, полностью приостановлен учебный процесс во многих дошкольных и общеобразовательных учреждениях области, сообщает Newsnn.ru.