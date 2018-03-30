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Регионы

Безумные регионы: В Новосибирской области запретили лаять по ночам

Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных"
Крупный пожар в торговом центре в Нижнего Новгорода, воры рельс из Ростова-на-Дону. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.     
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Более тысячи человек были эвакуированы из ТЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде из-за пожара, передает Newizv.ru. Причина – возгорание фритюрницы в одном из кафе. В здании сработали все системы автоматической противопожарной защиты, в том числе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей. Возгорание было потушено до прибытия пожарной охраны.

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В Новосибирской области запретили лаять по ночам, пишет NewsNN. Соответствующий закон местный депутаты приняли 29 марта во втором чтении. Он требует от владельцев домашних животных уважать тишину и покой соседей. Если животное нарушит закон – его владельцу придется заплатить штраф.

В Ростове-на-Дону суд приговорил к срокам один год и девять месяцев заключения двух мужчин, которые срезали более 400 килограммов рельсов, сообщает RostovGazeta. Суд установил, что в начале января осужденные прибыли на территорию станции Кизитеринка. При помощи газорезочного оборудования они украли четыре фрагмента рельсов. Ворованное злоумышленники сдали в пункт приема металлолома.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

В Приволжском районе Казани выявлен разлив нефтепродуктов, передает Inkazan.ru. Общая площадь загрязнения составила 80 квадратных метров. ЧП случилось при сливе отработанных нефтепродуктов в накопительную цистерну. В пробах сточной воды, которые отобрали экологи на месте разлива, определят общий химический анализ, токсичность и уровень превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Результаты исследований и все материалы для принятия мер передадут в прокуратуру и правоохранительные органы.

В Тюмени выявлена одна из самых высоких цен на вербу. Средняя стоимость пучка там обойдется в 120 рублей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет всего 52 рубля, пишет Nashgorod.ru. Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы почти в 2 раза ниже и составляет в среднем 63 рубля. Наряду с Тюменью, где верба в розницу одна из самых дорогих, город Хабаровск. Там пучок обойдется в среднем в 140 рублей. Ниже всего цены на этот цветок в Волгограде и Липецке – 15 рублей. В этом году Вербное воскресенье отмечается 1 апреля.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

Жительница Омска получила 180 тысяч штрафа за незаконную рубку кустарников около принадлежащего ей магазина продуктов, передает "Город55". Ранее она сообщала о своем желании избавиться от них, но местная администрация ей не давала. Бизнесвумен поручила двоим работникам срубить 28 кустов мелколистного вяза около магазина. В итоге своими действиями предпринимательница причинила городу ущерб на 57 тысяч рублей. За незаконную рубку в крупном размере на женщину завели уголовно дело. В совершении преступления фигурантка не созналась. В итоге Кировский райсуд назначил "противнице кустарников" год условного лишения свободы и штраф на 180 тысяч рублей. К тому же предпринимательница должна будет возместить ущерб, причиненный муниципалитету.

В Удмуртии задержали руководителя лесничества, обвиняемого в неоднократном получении взяток, сообщает Udm-info.ru. По данным следователей, предметом взяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобиль УАЗ, металлическая черепица и другое имущество на сумму более ста тысяч рублей. За эти вознаграждения обвиняемый выдавал незаконные разрешения на порубку деревьев и заключал договора купли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства.

В Нижнем Тагиле девушка-водитель не пропустила трамвай, пишет Tagilcity.ru. В результате аварии движение было остановлено. Продолжительность простоя трамваев могла быть меньше, однако водитель ВАЗа не согласилась на составление акта, а предпочла дожидаться сотрудников ГИБДД.

По информации портала Novostivolgograda.ru, жительницу Волгоградской области выселили из квартиры за долги по ипотеке. Она до последнего надеялась, что судебные приставы "поймут и простят" ей долги по ипотечному кредиту, но в итоге лишилась всего имущества и недвижимости. Даже после того, как ее предупредили о принудительном выселении и назначили точную дату, она отказывалась покинуть арестованное жилье. В итоге у сотрудников УФССП не осталось другого выбора, кроме как вскрыть дверь в квартиру, описать имущество должницы и заменить замки.

Как сообщает Mkset.ru, в Башкирии пилораму закрыли на 70 суток из-за мигрантов из Китая. Суд оштрафовал директора организации на 120 тысяч рублей.  Он трудоустроил двух граждан Китайской Народной Республики без разрешения на работу, которые приехали в Россию по туристической визе. На руководителя возбудили административное дело. Мигрантов из России выдворили.

Автор: Людмила Фоканова30 марта 2018, 20:31

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