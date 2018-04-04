Вскрылись подробности массового отравления таллием в Таганроге

Выяснились новые детали ЧП в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева в декабре прошлого года. По имеющейся информации, 36-летний местный житель Владислав Шульга пошел на преступление из мести.

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