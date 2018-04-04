Безумные регионы: 81-летнему волгоградцу массаж на дому обошелся в 430 тысяч

Ростовский должников оставили без света, в Удмуртии двухлетнего ребенка до смерти задавила стиральная машина. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Дзержинске спортшколу оштрафовали на 150 тысяч рублей за отсутствие врачей и грубое нарушение лицензионных требований, пишет Newizv.ru.В частности, не представлены документы на работника, имеющего высшее медицинское образование и находящегося на должности врача учреждения, принятая на должность медсестры сотрудница не имеет образования и квалификации по специальности "сестринское дело". Эти нарушения привели к ненадлежащему оказанию медпомощи в декабре 2017 года 16-летнему участнику соревнований. Погибший спортсмен приехал из Волгограда и принял участие в первенстве России по водному полу. Потом ему стало плохо, он упал в обморок, а по дороге в больницу умер.

Парижскую виллу экс-директора таганрогского автозавода Михаилу Парамонову, продадут за долги, пишет NewsNN. Речь идет о вилле, которая находится в пригороде французской столицы и оценивается примерно в 6,5 миллионов евро. Кроме того, взыскание будет обращено на четыре земельных участка, площадью чуть больше гектара.

В Ростовской области более 20 тысячам абонентам отключили свет за долги, сообщает RostovGazeta. Общая сумма задолженности жителей области за потребленную электроэнергию достигла 194 миллионов рублей.

Главный архитектор города Альметьевска Татарстана Альфия Маненкова подозревается в получении взятки в 135 тысяч рублей, передает Inkazan.ru. Весной этого года местный бизнесмен обратился к ней, поскольку ему была нужна разрешительная документация, чтобы установить в городе шесть рекламных конструкций. С предпринимателем от имени Маненковой связался ее знакомый Марат Зиятдинов. Он сказал, что паспорта для баннеров подпишут без проведения проверки соответствия, и попросил за это 135 тысяч рублей. Бизнесмен сообщил об этом правоохранителям. Подозреваемые задержаны.

Жительница Ишима Тюменской области помогла задержать ранее судимых "бензиновых" воров, пишет Nashgorod.ru. Она заметила, что двое мужчин сливают бензин из близлежащих автомобилей. Неравнодушная гражданка сообщила о преступлении в полицию. Сотрудники правопорядка, прибывшие на вызов, задержали мужчин 1990 и 1992 года рождения в момент совершения преступления. Возбуждено уголовное дело.

В Омске сотрудник полиции отобрал телефон и похитил деньги у инвалида, передает "Город55". 27-летнего мужчина, находясь при исполнении служебных обязанностей, присвоил "сотовый", который принадлежал безработному инвалиду второй группы. После, используя мобильный банк, перевел с карты потерпевшего на свой счет четыре тысячи рублей. Ведется судебное разбирательство. Злоумышленник уволен из органов внутренних дел.

В Удмуртии проводится проверка по факту гибели двухлетнего ребенка, на которого упала стиральная машина, сообщает Udm-info.ru. По предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результате сдавления грудной клетки. Было установлено, что 3 апреля днем ребенок находился дома в селе Дебесы с матерью. Около 15:00 часов женщина на несколько минут отучилась из квартиры. Вернувшись, она обнаружила ребенка под упавшей стиральной машиной без признаков жизни.

Житель деревни Метелево Тюменской при детях покалечил собаку лопатой, чуть не убив ее, пишет Tagilcity.ru.Очевидцы происшествия выложили в соцсеть фотографию пострадавшего животного. В результате работники тюменского благотворительного фонда откликнулись на просьбу о помощи и увезли собаку в ветеринарную клинику. Там животное прооперировали. Дальнейшая его судьба еще не решена.

По информации портала Novostivolgograda.ru, в Волгограде 81-летнему пенсионеру массаж на дому обошелся в 430 тысяч рублей. Трое неизвестных женщин предложили ему на дому оздоровительную процедуру, лишив накоплений. Дамы представились сотрудницами поликлиники и сначала взяли чисто символическую плату. А вот крупную сумму они похитили в то время, когда одна из аферисток разминала спину хозяину жилья. Получив от потерпевшего приметы преступниц, полицейские в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщает Mkset.ru,в Башкирии пьяный мужчина избил до смерти свою внучку. Девочка скончалась в больнице. По версии следствия, 3 апреля вечером в одной из квартир Кармаскалинского района 53-летний мужчина, будучи нетрезв, нанес ей множественные удары. Подозреваемого задержали, следователи сомневаются в его психическом здоровье и готовят постановление о назначении ему комплексной психолого-психиатрической экспертизы.