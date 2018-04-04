Госдума встала на защиту байкальской нерпы

Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. Комитет Госдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа Минсельхоза о вылове байкальской нерпы.

О решении комитета написал на своей странице в Instagram его руководитель Владимир Бурматов. "В адрес комитета идут десятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающий исключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире", – сообщил он.

Депутат напомнил, что аналогичным образом парламентарии действовали при защите краснокнижных животных.

"Тогда приказ не прошел антикоррупционную экспертизу, был возвращен обратно в Минприроды, а Генпрокуратура включилась в процесс и взяла проблему на контроль", – отметил глава думского комитета по экологии.

Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff) 4 Апр 2018 в 6:29 PDT

Напомним, в новой версии документа Минсельхоза под защиту попадают только кормящие самки нерпы и детеныши на стадии белька. В свою очередь, Росрыболовство предложило разрешить вылов байкальской нерпы для того, чтобы регулировать численность этого вида пресноводного тюленя, который долгое время находится под охраной.

В ведомстве уверены, что численность животных возросла и продолжает увеличиваться, а их вылов позволит создать дополнительные рабочие места для рыбаков. При этом, "никаких внятных данных о популяции мы не видели", заключил Бурматов. Отметим, что поправки в правила рыболовства на Байкале носят ограничительный характер, но сама по себе попытка легализации убийства шокировала экологов, общественность и депутатов.