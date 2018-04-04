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Госдума встала на защиту байкальской нерпы

Фото: GLOBAL LOOK press/Gerald Nowak
Депутаты встали на защиту природных ресурсов России. Комитет Госдумы по экологии направит запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбами провести антикоррупционную экспертизу и проверить законность проекта приказа Минсельхоза о вылове байкальской нерпы.

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О решении комитета написал на своей странице в Instagram его руководитель Владимир Бурматов. "В адрес комитета идут десятки обращений с просьбой не дать уничтожить этот вид, обитающий исключительно на территории Байкала и не встречающийся более нигде в мире", – сообщил он.

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Депутат напомнил, что аналогичным образом парламентарии действовали при защите краснокнижных животных. 

"Тогда приказ не прошел антикоррупционную экспертизу, был возвращен обратно в Минприроды, а Генпрокуратура включилась в процесс и взяла проблему на контроль", – отметил глава думского комитета по экологии.

Напомним, в новой версии документа Минсельхоза под защиту попадают только кормящие самки нерпы и детеныши на стадии белька. В свою очередь, Росрыболовство предложило разрешить вылов байкальской нерпы для того, чтобы регулировать численность этого вида пресноводного тюленя, который долгое время находится под охраной.

В ведомстве уверены, что численность животных возросла и продолжает увеличиваться, а их вылов позволит создать дополнительные рабочие места для рыбаков. При этом, "никаких внятных данных о популяции мы не видели", заключил Бурматов. Отметим, что поправки в правила рыболовства на Байкале носят ограничительный характер, но сама по себе попытка легализации убийства шокировала экологов, общественность и депутатов.

Автор: Александр Комаров4 апреля 2018, 19:58

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