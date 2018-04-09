Молодой мужчина отрезал голову отказавшей ему в интиме 54-летней даме
Вызов в полицию Сибая в Башкортостане поступил 7 апреля. Как выяснили стражи порядка, трагедией закончились обычные посиделки влюбленной пары. 28-летний мужчина и его дама 54 лет приятно проводили время, употребляя спиртные напитки.
Оказалось, что молодой человек рассчитывал на интимную близость. Однако женщина ответила отказом. Разочарованный несостоявшийся любовник в порыве гнева задушил предмет воздыханий. А потом задумался, как скрыть следы злодеяния.
Претворяя в жизнь свой план, преступник отрезал жертве голову и положил в мусорный пакет. Затем позвал знакомого и попросил вынести мусор. Однако гражданин оказался наблюдательным – заметил в квартире тело и побежал в полицию. Когда злодея задержали, выяснилось, что он ранее был судим за убийство, передает портал "ГлавУфа".
Похожий случай произошел под Новый год в Великом Новгороде. СК сейчас завершил расследование и передал дело в суд. Все началось с того, что 13-летний юноша случайно увидел, как мужчина выбросил с балкона отрезанную голову.
Как выяснило следствие, двое приятелей – 40-летний хозяин квартиры и его 27-летний знакомый – отмечали наступление Нового года. Во время застолья вспыхнула ссора, которая закончилась трагически: гость остался без головы. Хозяин квартиры свою вину признал.
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