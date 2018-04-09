"Единая Россия" приглашает на дискуссию о модернизации партии

Партия приглашает всех принять участие в дискуссиях "Единая Россия. Направление 2026" в регионах. Они пройдут на межмуниципальном и региональном уровнях.

"Единая Россия" приглашает высказать предложения по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также поговорить о модернизации партии. Работа дискуссионных площадок начнется 10 апреля, итоги будут представлены на партийной конференции "Единая Россия 2026" в мае.

Как сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания. Обсуждение будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы "ЕР" в решении проблем граждан. Также не забудут при обсуждении тему привлечения в "Единую Россию" молодых лидеров и о работе кадровых лифтов.





По задумке руководства партии, она должна стать главным представителем путинского большинства во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать.

На дискуссионных площадках речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической работе, обеспечении лидерства "Единой России" в их использовании. Дискуссии продлятся до 30 апреля.